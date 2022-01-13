شكرا لقرائتكم خبر عن إصابة الفنان رشوان توفيق بفيروس كورونا للمرة الثانية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أعلنت الإعلامية هبة رشوان إصابة أبيها الفنان القدير رشوان توفيق بفيروس كورونا، وكشفت إنه أصيب برفقة الفنانة مديحة حمدى فى ندوة يوم الخميس الماضى، حيث شعر بعدها ببعض الأعراض حتى ارتفعت حرارته أمس الأربعاء.

وكشفت أن الفنان رشوان توفيق أصيب بفيروس كورونا للمرة الثانية بعد أن أصيب فى المرة الأولى منذ 5 أشهر تزامنا مع عيد الأضحى المبارك، كما نفت هبة رشوان نقل أبيها إلى المستشفى، مؤكدة أنه فى البيت ويتلقى بروتوكول العلاج وحالته مستقرة.

من ناحية أخرى عادت من جديد أزمة الفنان رشوان توفيق مع ابنته فى ساحات القضاء، بعدما رفعت ابنته دعاوى جديدة لمنع والدها من إعادة تقسيم ثروته.. تفاصيل الدعاوى القضائية كشفها محامى الفنان الكبير، والتى تطالب فيها ابنة رشوان توفيق بإلغاء توكيلين منها لوالدها.

وفى تصريحات لـ"الخليج 365" قال محامى رشوان توفيق: الفنان رشوان قام بتوزيع تركته، وحينما أعاد قسمة الميراث لخوفه من الله والتزاما بقوله عز وجل: "تلك حدود الله فلا تقربوها"، لم ترتض ابنته ولجأت للقضاء لمنعه من التصرف فى أمواله التى كان قد أودعها فى البنك فى صورة شهادات استثمار لصالحها يستفيد هو من عائدها المادى طوال حياته، فى المقابل رفع محامى الفنان دعوى قضائية لرد المبالغ التى أودعها الفنان وإعادة شهادات الاستثمار لما كانت عليه.

ووجه محامى الفنان رسالة لابنة "رشوان" طالبها فيها بالرجوع إلى حضن أبيها وإنهاء الدعاوى، قائلاً: "أبوكى مستنيكى".