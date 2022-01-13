إصابة رشوان توفيق بكورونا للمرة الثانية.. هذه حقيقة نقله للمستشفى

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- منى الموجي:

كشفت الإعلامية هبة رشوان، عن إصابة والدها الفنان القدير رشوان توفيق بفيروس كورونا، مؤكدة أن حالته الصحية مستقرة، ومطالبة الجميع بالدعاء له بالشفاء.

وكتبت هبة عبر حسابها الشخصي على موقع "فيسبوك"، نافية نقل والدها إلى المستشفى: "الأصدقاء الأعزاء محبتش ازعج حضراتكم بخبر إصابة الحاج رشوان بالكورونا، وعلى فكرة هو والفنانة مديحة حمدي كانوا في ندوة مع بعض الخميس الماضي، وهو بدأ يتعب الاتنين وخبى عليا لكن حرارته ارتفعت أمس لكنها الحمد لله خفيفة".

وتابعت "دي تاني مرة يُصاب بالكورونا، المرة السابقة من 5 شهور في وقفة عيد الأضحى، اضطريت اكتب لأن أحد الأصدقاء سألني على الخاص ورفض يقول مصدره، فوجئت بوالدي بتجيله اتصالات تخبره أن أحد المواقع كتب الخبر بس بمعلومة عارية من الصحة، أنه تم نقله للمستشفى هذا غير صحيح، هو في البيت بياخد البروتوكول وحالته الحمد لله مستقرة ومادام عرفتم دعواتكم له بالشفاء العاجل إن شاء الله".

جدير بالذكر أن أخر أعمال رشوان توفيق مشاركته في بطولة حكاية "أوضة وصالة" ضمن حكايات الجزء الرابع من مسلسل "نصيبي وقسمتك" تأليف عمرو محمود ياسين، إخراج عصام نصار.