وفاة الفنان السعودي علي الهويريني

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- هاني صابر:

توفي الفنان والأديب السعودي علي الهويريني، اليوم الخميس، عن عمر ناهز 76 عاماً، بعد صراع مع المرض.

وكانت أسرة الهويريني، قالت الشهر الماضي، عبر حسابه الرسمي على "تويتر"، إنه نُقل إلى المستشفى، وأُدخل غرفة العمليات، قبل أن تعلن وفاته اليوم، مشيرة إلى أنه ستقام عليه الصلاة في جامع الراجحي غداً بعد صلاة الجمعة.

يذكر أن علي الهويريني، من مواليد 19 مايو 1945 وهو ممثل ومخرج ومفكر وشاعر، وأول سعودي يحصل على شهادة في الإخراج السينمائي من هوليوود، وعمل بعد عودته من الدراسة بأمريكا في كثير من المجالات الفنية، منها مجال الهندسة الإذاعية والإخراجية، كما شارك بالتمثيل في بعض المسرحيات.