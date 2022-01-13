يسرا تخوض تجربة تقديم البرامج وتعلن موعد عرضه

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- هاني صابر:

أعلنت الفنانة يسرا، عن خوضها تجربة تقديم البرامج على إحدى القنوات الفضائية، وحددت موعد عرض أولى حلقات البرنامج، المقرر عرضه على شاشة "إم بي سي 1".

وكتبت يسرا، عبر حسابها على إنستجرام: "عن الحب بين الفرح والحزن كلام لا ينتهى.. استنوني في برنامجي الجديد كلام في الحب، يوم الإثنين الموافق 31 يناير الجاري، في الـ 10 مساء بتوقيت السعودية، قناة (إم بي سي 1) ".

من ناحية أخرى، بدأت يسرا تصوير أولى مشاهدها بمسلسل "أحلام سعيدة" المقرر أن تنافس به في موسم شهر رمضان المقبل.

المسلسل بطولة يسرا، غادة عادل، مي كساب، نور محمود، نبيل نور الدين، ومن تأليف هالة خليل، ومن إخراج عمرو عرفة.