مديحة كامل.. شيخ أفتى لها باستكمال هذا الفيلم.. عبلة الكحلاوي تحكي (لقاء نادر)

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- منى الموجي:

في برنامج "بنت مداح النبي- عبلة الكحلاوي"، الذي كانت تعرضه إحدى القنوات الفضائية، تحدثت الدكتورة الراحلة عبلة الكحلاوي، عن قصة اعتزال وحجاب عدد كبير من الفنانات، بينهن الفنانة الراحلة مديحة كامل، التي توفيت في مثل هذا اليوم 13 يناير قبل 25 عامًا.

وقالت عبلة "أرسلت دعوة لمديحة كامل لتتحدث مع الناس في المقطم عن توبتها، خاصة وأن الناس عندما يشاهدون فنانة تترك الدنيا وتدخل هذا المجال، يكون لها تأثير كبير".

وعنها تابعت "كانت ذكية جدا وربنا أكرمها ولم تعود في قرارها"، لافتة أن أحد الشيوخ افتى لها باستئناف تصوير فيلمها الذي كانت قد بدأته قبل الحجاب، قائلًا "طالما عاملين قضية انزلي الشغل"، مشيرة إلى أن منتج الفيلم عندما سأل إذا كانت توبتها نصوحة، حسب تعبير عبلة تنازل عن كل شيء.

الفيلم الذي تحدثت عنه الراحلة عبلة الكحلاوي، كان فيلم "بوابة إبليس" وهو آخر أفلام مديحة كامل، قدمته أمام محمود حميدة، هشام عبدالحميد، عايدة عبدالعزيز، حسن الأسمر، ميمي جمال، إخراج عادل الأعصر، وعُرض عام 1993.