أرباح ريال مدريد وبرشلونة بعد إقامة بطولة السوبر الإسباني في السعودية

كتبت أسماء لمنور في الخميس 13 يناير 2022 10:23 مساءً - كشفت صحيفة “موندو ديبورتيفو” الإسبانية،الأربعاء، عن حصيلة أرباح ريال مدريد وبرشلونة، من خوض بطولة السوبر الإسباني في السعودية.

ووفقا للصحيفة ضمن الريال والبارسا الحصول على 6.8 مليون يورو لكل منهما، من خلال مواجهة الأربعاء فقط، بينما يحصل طرفا نصف النهائي الآخر بين أتلتيك بيلباو وأتلتيكو مدريد على 800 ألف يورو فقط.

وأوضحت الصحيفة، أن الفارق الكبير في الأرباح بين طرفي كلا المواجهتين، يعود إلى حجم البطولات والتاريخ الذي يتمتع به قطبا الكلاسيكو.

وأشارت الصحيفة، إلى أن أرباح الريال أو برشلونة حال تحقيق البطولة، قد تصل إلى 12 مليون يورو، بالنظر للأمور التجارية والدعائية.

وشهدت النسخة الأخيرة التي أقيمت في إشبيلية، حصول ريال مدريد وريال سوسيداد على 800 ألف يورو، بينما حصل برشلونة (الوصيف) على 1.4 مليون يورو، وحصل بيلباو (البطل) على 2 مليون يورو.

وتأهل ريال مدريد إلى نهائي كأس السوبر الإسباني بعد فوزه على برشلونة بنتيجة 3-2 بعد التمديد في المباراة التي جمعتهما يوم الأربعاء ضمن نصف نهائي المسابقة التي تستضيفها السعودية.

وتقدم الفريق الملكي بالنتيجة عن طريق نجمه البرازيلي فينيسيوس جونيور في الدقيقة الـ25 من عمر اللقاء.

وعادل برشلونة في الدقيقة الـ41 عن طريق نجمه الهولندي لوك دي يونغ.

وعاد ريال مدريد للتقدم مرة ثانية في الدقيقة الـ72 بقدم نجمه الفرنسي كريم بنزيما.

وقبل نهاية الوقت الأصلي بـ7 دقائق عادل أنسو فاتي النتيجة لبرشلونة برأسية متقنة.

وانتهى الوقت الأصلي من المباراة بالتعادل 2-2 ليلجأ الفريقان لشوطين إضافيين مدة كل منهما 15 دقيقة.

وفي الدقيقة الثامنة من الشوط الإضافي الأول سجل ريال مدريد هدفه الثالث عن طريق الأوروغوياني فيديريكو فالفيردي.

وبقيت النتيجة على حالها (3-2) حتى نهاية الشوط الإضافي الثاني ليحسم الفريق الملكي الكلاسيكو الإسباني لمصلحته.

وسيتنافس ريال مدريد على رفع كأس السوبر الإسباني مع الفائز من نصف النهائي الآخر، الذي سيجمع بين أتلتيك بيلباو وأتلتيكو مدريد اليوم الخميس.