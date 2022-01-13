ساندي تتحدث عن أزمة “الهشك بشك” مع روبي: “أغنيتي أتحرقت”

بيروت - سلوى ياسين - متابعة بتجــرد: تحدثت المطربة ساندي، للمرة الأولى عن أزمتها مع زميلتها النجمة روبي، بعد تسريب الأخيرة لأغنية” الهشك بشك” بصوتها قبل ساعات قليلة من طرحها كفيديو كليب بصوت ساندي، باسم جديد وهو ” فى ال لاا لاا لاا لاا”، وقالت إن “التسريب متعمد” وأوقع بها الكثير من الأضرار ولكنه لم يتم عبر قناة روبي الشخصية وإنما بواسطة منتج ألبومها الجديد.

وأضافت ساندي خلال لقائها ببرنامج The insider،قائلة: “الأغنية تسربت عن قصد، وليس سوء تفاهم، والمنتج وليد منصور اللي وقفها، لأن هو اللي معاه حقوق الملكية، لأن الأغنية نزلت عند منتج ألبوم روبي دون أي حقوق ملكية”.

وتابعت ساندي، أنها من تضررت بشكل أكبر، وقالت: “كنت بشتغل بشكل مختلف بعيدا عن الدراما، والشكل اللي الناس اتعودت تشوفني بيه، واشتغلت بفرحة كبيرة عشان أفرح الناس، وفجأة أغنيتي أتحرقت”.

يذكر أن روبي طرحت في الأيام الأخيرة من العام 2021 أغنية جديدة بعنوان “الهشك بشك”، عبر موقع “يوتيوب”، ولكنها اضطرت لحذفها بعد ساعات قليلة، بعدما تقدم المنتج وليد منصور بشكوى رسمية أكد فيها ملكيته لحقوق الكلمات واللحن، وتبين أن وليد سحب الأغنية من روبي بعد فسخ التعاقد بينهما بالتراضي، وقرر منحها للنجمة ساندي لتكون باكورة التعاون بينهما بعدما تعاقد معها على انتاج ألبوم جديد.