عن حياته وإنجازاته.. فيلم وثائقي جديد لمغني الراب كانييه ويست

بيروت - سلوى ياسين - متابعة بتجــرد: أصدرت شبكة Netflix أول مقطع دعائي رسمي تشويقي لـ Jeen-yuhs: A Kanye Trilogy ، الفيلم الوثائقي المتوقع من منصة البث المكون من ثلاثة أجزاء عن حياة وإنجازات مغني الراب كانييه ويست” أو “يي” إلى الشهرة، حيث يسلط Jeen-yuhs الضوء على تجربة “ويست” في بداياته المهمة و أيامه التي شكلّته وحياته اليومية كفنان عالمي.

ووصفت Netflix الفيلم الوثائقي بأنه حدث عالمي يستمر لمدة ثلاثة أسابيع مرة واحدة في العمر. الجزء الأول سيصدر في 10 فبراير في دور العرض المسرحي على مستوى البلاد، قبل عرضه الأول على Netflix في 16 فبراير.

فيلم Jeen-yuhs مليء بمقاطع الفيديو المنزلية ولقطات الأداء، التي تمنح المشاهدين نظرة فاحصة على فنان لا تزال شخصيته موضع جذب للمعجبين والمنتقدين على حد سواء.

يذكر أن Jeen-yuhs استغرق إعداده أكثر من عقدين من الزمان، وقد أخرجه “كلارنس سيمونس” و “تشيكي أوزا” المعروفان باسم “كودي وتشيكي”. سيحتوي الفيلم على لقطات أرشيفية لم يتم نشرها من قبل لـ”يي”. كان من المقرر عرض الفيلم لأول مرة في مهرجان Sundance السينمائي 2022 في وقت لاحق من هذا الشهر، ولكن تم إلغاء الحفل الشخصي في النهاية بسبب ظهور أوميكرون. بدلاً من ذلك، سيحل محلها حدث افتراضي.