كايلي جينر تتصدّر إنستغرام بـ 300 مليون متابع.. تفوقت على أريانا غراندي

بيروت - سلوى ياسين - متابعة بتجــرد: أصبحت كايلي جينر البالغة من العمر 24 عاماً ، أول امرأة في العالم تصل إلى 300 مليون متابع على منصة التواصل الاجتماعي إنستغرام.

ومع هذا الإنجاز تكون “جينير” الشخص الثاني فقط، بعد نجم كرة البرتغالي “كريستيانو رونالدو” (389 مليون) يصل إلى هذا العدد الكبير من المتابعين. بينما يحتل الحساب الرسمي لإنستغرام المركز الأول لعدد المتابعين باعتباره الأكثر متابعة على المنصة بـ 460 مليون.

في السابق، احتلت “أريانا غراندي” المركز الأول بصفتها المرأة الأكثر متابعة على إنستغرام. في فبراير 2019، حصدت “غراندي” 146.5 مليون متابع ، متفوقة على “سيلينا غوميز”، التي حصلت على المركز الأكثر متابعة قبل نجمة Positions.

يذكر أن “جينير” حققت علامة فارقة في وسائل التواصل الاجتماعي على الرغم من عدم ظهورها نسبياً على إنستغرام خلال الشهرين الماضيين، إذ أنها ابتعدت بعض الوقت عن وسائل التواصل الاجتماعي بعد وفاة 10 من الحاضرين في مهرجان Scott’s Astroworld Festival في هيوستن في 5 نوفمبر، ثم عادت مرة أخرى إلى المنصة عشية يوم الميلاد مع صورة قديمة لوالدتها “كريس جينر”، ثم في ليلة رأس السنة الجديدة.