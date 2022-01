أديل تحقق رقمًا قياسيًا جديدًا

بيروت - سلوى ياسين - متابعة بتجــرد: طرحت النجمة البريطانية Adele في الساعات الماضية فيديو كليب أغنيتها الجديدة Oh My God من ألبومها الأخير “30”، وعلى الفور تصدرت التريند حول العالم، وحققت به رقماً قياسياً في الساعات الأولى لها على تويتر.

كما حقق فيديو كليب Oh My God رقماً قياسياً في نسبة مشاهداته على يوتيوب، إذ تجاوز 11 مليون مشاهدة بعد 24 ساعة فقط من طرحه.

وجاء فيديو كليب أديل لأغنية “Oh My God “، بالأبيض والأسود، ومليء بالراقصين والبالونات والتفاح والكراسي الخشبية.

الكليب من إخراج سام براون، الذي أخرج مقطع فيديو “Rolling in the Deep” لأديل أيضاً، حيث توجهت أديل إليه بالشكر في رسالتها على إنستغرام وكتبت: “عملت مرة أخرى مع سام براون من أجل “Oh My God” الذي أخرج فيديو “Rolling In The Deep”! لذا فإن التعاون معاً مرة أخرى بعد عقد من الزمن كان بمثابة الحنين”.