هيصة ورقص وغناء.. نوال الزغبي تكشف عن أجواء 2022

بيروت - سلوى ياسين - متابعة بتجــرد: يبدو أن عام 2022 الحالي سيحمل مفاجآت كثيرة لجمهور النجمة اللبنانية نوال الزغبي. فبعد أن أعلنت نوال منذ فترة انشغالها بتسجيل مجموعة من الأغنيات الجديدة في مصر، كشفت خلال الساعات الماضية عن فيديو من الاستوديو يجمعها مع الملحن المصري عمرو مصطفى.

وظهرت نوال الزغبي في الفيديو بلقطات عفوية مع عمرو مصطفى، مؤكدةً أن أجواء العام الجديد 2022 ستكون مليئة بالهيصة والرقص والغناء تمامًا كما كانت الأجواء أثناء تسجيل الأغنيات في الاستوديو، وعلقت قائلةً: “هيك رح تكون أجواء ٢٠٢٢ مع”.

وتفاعل عدد كبير من المتابعين مع الفيديو الذي تشرته نوال الزغبي، فأبدى محبوها حماسهم للأغنيات الجديدة التي تحضرها، كما تبادلوا التعليقات معها، ولاقت إطلالتها ردود أفعال واسعة.

يذكر أن نوال الزغبي قد أصدرت منذ فترة أغنية جديدة بعنوان “قلبي على قلبو”، من كلمات أحمد ماضي وألحان زياد برجي. وتُعد هذه الأغنية الرابعة في ميني ألبوم يحمل اسم “عكس الطبيعة”، وأصدرته نوال مؤخرًا بالتعاون مع شركة “روتانا” للصوتيات والمرئيات.

كما طرحت نوال منذ شهر تقريبًا أغنية أخرى بعنوان “نقطة انتهى”، كلمات حياة اسبر وألحان فضل سليمان وتوزيع عمر صباغ، وذلك بعد تسريب مقطع منها على مواقع التواصل الإجتماعي. والأغنية تعود إلى تسجيل قديم، حيث كانت نوال قد سجّلتها لمناسبة خاصة لكنّها لم تطرحها في أيّ من ألبوماتها الماضية.