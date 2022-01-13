شكرا لقرائتكم خبر عن جمعية الفيلم تعرض "الإغلاق" بالمركز الثقافى الروسى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - فى إطار نشاط جمعية الفيلم برئاسة المصور السينمائى محمود عبد السميع تعرض الجمعية فيلم "الإغلاق lock down" إخراج "دوج ليمان" بقاعة الندوات بالمركز الثقافى الروسى بالدقى فى السادسة والنصف مساء السبت 15 يناير الجارى .

يقدم الفيلم الناقدة "صفاء عبد الرازق"، وتدور أحداثه فى إطار من الإثارة والكوميديا، حين يقرر الزوجان باكسون وليندا تنفيذ مهمة محفوفة بالمخاطر، حينما يذهبا معا لسرقة متجر مجوهرات خلال فترة الإغلاق بسبب فيروس كورونا .

ومن جانبه رحب مراد جاتين مدير المراكز الثقافية الروسية فى مصر بعروض جمعية الفيلم داخل البيت الروسى طبقا لاتفاقية التعاون بين الجانبين.