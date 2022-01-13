شكرا لقرائتكم خبر عن بهاء سلطان يطرح "أنا غلطان" خامس أغنيات ألبوم "سيجارة".. فيديو والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - طرح المطرب بهاء سلطان، اليوم الخميس، أغنية "أنا غلطان" خامس أغنيات ألبومه الجديد "سيجارة"، ، وهى من كلمات وألحان عزيز الشافعى، توزيع طارق حسيب تسجيل، ميكس وماستر هاني محروس.

وسبق وأعلن المنتج والمخرج نصر محروس، خلال حلقة الصلح بينه وبين بهاء سلطان ببرنامج الإعلامية والفنانة إسعاد يونس "صاحبة السعادة"، إن ألبوم بهاء سلطان "سيجارة"، سيتم طرحه من خلال تقديم أغنية كل أسبوع أو 10 أيام، وذلك بعدما قدم بهاء سلطان خلال الحلقة أغنيات من الألبوم، وهى: "ليالي طويلة"، و"أنا مش هندم"، و"أسيبك ليه"، و"عاملين الصح".

المشوار الفنى بين بهاء سلطان ونصر محروس بدأ فى عام 2000، بعد أن تعاقدت شركة "فرى ميوزك" مع الفنان، على أن تقوم الشركة التى يمتلكها "محروس"، بإنتاج وتوزيع الأعمال الفنية، وبالفعل قدم بهاء عددا من الألبومات الغنائية الناجحة أبرزها: "ياللى ماشي"، 3 دقايق، قوم أقف، كان زمان".

توقف التعاون بين الثنائى لمدة 5 سنوات تقريبًا، حتى أعلنا عن تعاقد جديد مدته 5 سنوات بدأ عام 2009، وتم الاتفاق بينهما على تقديم بهاء لـ 5 ألبومات غنائية بخلاف الأغنيات "السينجل"، وبالفعل قدم بهاء ألبوم "ومالنا".