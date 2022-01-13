شكرا لقرائتكم خبر عن إطلاق البوستر الدعائى الأول لفيلم "حامل اللقب" والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - طرح القائمون على فيلم "حامل اللقب" البوستر الدعائى الأول للعمل المقرر طرحه قريبا بدور العرض السينمائية، وجمع الأفيش بطلى الفيلم هشام ماجد ودينا الشربينى .

وتظهر الفنانة دينا الشربينى خلال أحداث الفيلم، بدور دكتورة وتتعرض لكثير من المواقف الكوميدية مع الفنان هشام ماجد وتتوالى الأحداث بينهما، والعمل يشارك فيه محمد سلام ، ويدورالعمل فى إطار كوميدى، من تأليف إيهاب بليبل، وإخراج هشام فتحى.

ويقدم هشام ماجد ضمن أحداث الفيلم شخصية "لاعب كرة قدم"، كما تقدم الفنانة دينا الشربينى شخصية زوجته في أحداث الفيلم، ويحدث بينهما مفارقات كوميدية.

يذكر أن هشام ماجد ظهر كضيف شرف في مسلسل "الاختيار 2" الذى عرض في شهر رمضان الماضى، من تأليف هانى سرحان، وإخراج بيتر ميمى، وإنتاج شركة سينرجى وبطولة كريم عبد العزيز، أحمد مكى، إياد نصار، بشرى، إنجى المقدم، أسماء أبو اليزيد، هادي الجيار، احمد حلاوة، أحمد شاكر عبد اللطيف، محمد علاء، إسلام جمال، احمد سعيد عبد الغنى، على الطيب، طارق صبرى، عمر الشناوى.