شكرا لقرائتكم خبر عن اعرف إيرادات فيلم "من أجل زيكو" فى ثامن أيام عرضه بدور السينما والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - حقق فيلم من أجل زيكو"، من بطولة كريم محمود عبد العزيز ومنة شلبى، فى ثامن أيام عرضه بالسينمات ليلة أمس الأربعاء إيرادات بلغت 540,981، وانطلق الفيلم فى دور العرض الأسبوع الماضى، وبالتحديد منذ يوم 5 يناير.

فيلم "من أجل زيكو" بطولة منة شلبى، كريم محمود عبد العزيز، ومحمد محمود، ومحمود حافظ، وضيوف الشرف شيكو وإسعاد يونس، وتاليف مصطفى حمدى وإخراج بيتر ميمى، وتدور أحداثه حول زيكو الطفل الوحيد لعائلة مجنونة ومضحكة، تتحول حياتهم رأسًا على عقب عندما يربح زيكو فرصة المشاركة في مسابقة "اذكى طفل في مصر"، يدفعهم هذا الامل الى الانطلاق في مشوار ملىء بالمغامرات الكوميدية والمفاجئات الخطيرة.

فيلم "من أجل زيكو" يجمع كريم محمود عبد العزيز والمخرج بيتر ميمى للمرة الثانية بعدما قدما فيلم "موسى" العام الماضى، وشارك في بطولته إياد نصار، أسماء أبو اليزيد، سارة الشامى، محمد جمعة، صلاح عبد الله وعدد من ضيوف الشرف أبرزهم أمير كرارة، أحمد العوضى وظافر العابدين وأحمد حاتم وسمر مرسى وآخرين

يذكر أن منة شلبى يعرض لها في نفس الوقت فيلم "الجريمة" بطولة أحمد عز، ماجد الكدواني، سيد رجب، رياض الخولي، محمد الشرنوبى، محمد جمعة، نبيل عيسى، ميرنا نور الدين، ومحمد أبو داود، وعدد آخر من الفنانين، وإخراج وتأليف شريف عرفة، وشارك في كتابة السيناريو والحوار أمين جمال، محمد محرز، وتدور الأحداث في إطار بوليسى أكشن.