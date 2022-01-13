بنرشحلك 5 أفلام حلوة للويك إند .. ما بين البطولة النسائية والرسوم المتحركة

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القاهرة - سامية سيد - إذا كنت من محبى مشاهدة أفلام السينما والدراما العالمية، فأنت بالتأكيد تشاهد عمل سينمائى كل أسبوع تقريبًا، لكن يمكنك أن تبحث طويلاً حتي تجد عمل جيد تشاهده فى عطلة نهاية أسبوع سعيدة، نرشح لك 5 أعمال يمكنك الاستمتاع بمشاهداتهم وهما

ويدور فيلم Ghostbusters: Afterlife حول عند وصول أم عزباء وطفلاها إلى بلدة صغيرة، ويبدأون في اكتشاف علاقتهم بصائدي الأشباح الأصليين والإرث السري الذي تركه جدهم وراءه، ويقوم كل من فين ولفارد، مكينا جريس، كاري كون، سيجورني ويفر، بيل موراي، دان ايكرويد، إرني هدسون، لوجان كيم، سيليست أوكونور، آني بوتس، أوليفر كوبر، ببطول الفيلم الجديد Ghostbusters: Afterlife، ودارت أحداث السلسلة الشهيرة الأصلية Ghostbusters حول ثلاثة علماء غريبى الأطوار يتم فصلهم من مراكزهم فى جامعة نيويورك بسبب دراستهم لعلوم ما وراء الطبيعة، فيقررون أن يشكلوا مجموعة لصيد الأشباح يقدمون فيها خدماتهم للناس مقابل المال.



Ghostbusters Afterlife

ويدور فيلم Sing 2 حول Buster Moon وأصدقائه الذين يجب عليهم إقناع نجم موسيقى الروك المنعزل Clay Calloway بالانضمام إليهم فى افتتاح عرض جديد، العمل من بطولة مجموعة من النجوم العالميين منهم ماثيو ماكنهوى، تارون إجيرتون، تورى كيلى، ريس ويذرسبون، نيك كرول، سكارلت جوهانسون، بوبي كانافال، هالسي، بونو، إريك أندريه، فاريل وليامز، ليتيتيا رايت، وشارك فيلم الأنيمشن Sing 2 في مهرجان البحر الأحمر السينمائى فى دورته الافتتاحية العرض الأول فى العالم العربى للجزء الثانى من فيلم التحريك المنتظر "هيا نغنى 2" أو " Sing 2" ، للمخرج البريطاني الحاصل على جوائز جارث جينينجز.



Sing 2

ويدور فيلم Dolittle حول اكتشاف طبيب يستطيع التحدث إلى الحيوانات، مما يأخذه في الكثير من المغامرات المختلفة، العمل من إخراج ستيفن جاجان الذى شارك في التأليف جنبا إلى جنب مع هيو لوفتينج، كريس مكاي، توماس شبرد، جون ويتنجتون، الفيلم من بطولة روبرت داوني جونيور، الذى شاركه في البطولة سواء كـ أصوات أو شخصيات حقيقة في الفيلم توم هولاند، مايكل شين، رامي مالك، جيسي باكلي، إيما طومسون، رالف فاينز، ماريون كوتيار، كميل نانجاني، أنطونيو بانديراس، سيلينا جوميز، جون سينا، كارمن إيجوجو.



Dolittle

فيلم The King's Man

وتدورأحداث فيلم الدراما والأكشن The King's Man حول مجموعة من أسوأ العقول الإجرامية التي تتجمع للتخطيط لحرب للقضاء على الملايين، ويجب على رجل واحد التنافس مع الزمن للتصدي لهم، فيلم The King's Man من اخراج ماثيو فون، وبطولة جيما ارترتون، ماثيو جود، آرون تايلور جونسون، رالف فاينز، ستانلي توتشي، دانيال برول، ، ريس إيفانز، هاريس ديكنسون، ديمون هونسو.



The King's Man

فيلم The 355 قصته مستوحاة من كتاب "السحرة" الذي صدر عام 1983، لرولد دال، ويحكي عن قصة مخيفة ومضحكة وخيالية لطفل يبلغ من العمر سبع سنوات، يعيش مع بعض السحرة، وفيلم The 355 من بطولة مجموعة متميزة من الأبطال منهم، جيسيكا تشاستين، ديان كروجر، بينلوبي كروز، جايسون فليمينج، بابلو سكولا، مارسيلو كروز، إدي أرنولد، سيباستيان كابتن فيفيروس، فيديريكو تروجيلو، إدجار راميريز، ليو ستار، سيباستيان ستان، جون دوجلاس طومسون، سيلفستر جروث، جايسون وونج.