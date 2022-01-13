شكرا لقرائتكم خبر عن أكثر من11مليون مشاهدة لكليب أديل الجديد Oh My God فى أقل من 24 ساعة.. فيديو والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - طرحت النجمة العالمية أديل، كليبها الجديد Oh My God عبر قناتها الرسمية بموقع اليوتيوب، والتي جاءت باللون الأبيض والأسود، وحصدت أكثر من 11 مليون مشاهدة في أقل من 24 ساعة من طرحها، لتجمع أكثر من 481 ألف لايك.

من ناحية أخرى أعادت المغنية أديل غناء أغنيتها التى بعنوان "Easy On Me"، فى حفلها الأخير الذى عرض خلال تسجيل خاص لقناة "ITV" والذى حضره عدد من أصدقائها المشهورين في 6 نوفمبر في لندن بالاديوم.

واعترفت المغنية البريطانية بأن سبب إعادتها للأغنية بأنها تشعر بتعثر عند أداء أغنية جديدة، لذلك أوقفت الفرقة الموسيقية فجأة وطلبت تناول مشروب قبل إعادة الأغنية مرة أخرى، وشوهد خلال الحفل الممثلة الشابة إيما واتسون، وهى ترقص أثناء غناء أديل لأغانى ألبومها الجديد خلال الحفل، وفقا لما ذكره موقع صحيفة "ديلى ميل" البريطانية.

وارتدت المغنية البريطانية فى حفلها الغنائى الأخير الذى أقيم في بالاديوم لندن فستان من تصميم العلامة التجارية لويس فيتون، والذى كان مكشوف الكتفين وبتنورة على شكل حرف "A" ومن قماش مزين لامع.

وقد نالت أغانى أديل الجديدة إعجاب العديد من الجمهور الذى كان علقوا على مقطع الفيديو المنشور من الحفل على مواقع التواصل الاجتماعى، حيث كتب أحد الأشخاص: "أديل هي ملكة إنجلترا الحقيقية" و"الدقائق الثلاثين القادمة ستشمل الأمة بأكملها التي كانت تتمنى لو كانوا أو كانوا مع أو كانوا أصدقاء مع أديل. عالمي!".