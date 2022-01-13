شكرا لقرائتكم خبر عن 47 فيلمًا فى المسابقات الرسمية للدورة الرابعة من مهرجان العين السينمائى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تنطلق فعاليات مهرجان "العين السينمائي" في دورته الرابعة والتي ستقام في مدينة العين بالإمارات، في الفترة من 23 وحتى 27 يناير الجارى، تحت شعار "سينما المستقبل"، حيث يستمر المهرجان في تقديم وعرض باقة من أبرز الأفلام المحلية والخليجية والعربية والعالمية المتميزة، منها عروض أولى وحصرية على شاشات المهرجان.

وأعلن عن تفاصيل الدورة الرابعة من مهرجان "العين السينمائي" عن عدداً من المبادرات الجديدة والبرامج المختلفة واتفاقيات في خدمة "الفن السابع"، خلال مؤتمر صحفي بحضور عامر سالمين المري مؤسس ومديرعام المهرجان، وسعيد سالمين المدير الفني لبرنامج سينما العالم، وإيفان خضير مدير العمليات، وسلطان المري المنظم للمهرجان.

وأوضح عامر سالمين المري إلى أن دورة هذا العام استقطبت العديد من الأفلام ، في مسابقات المهرجان المختلفة، وخصوصاً مسابقة "الصقر الخليجي الطويل" الذي يتنافس على جائزتها الكبرى 4 أفلام إماراتية، هي "B82" للمخرج خالد محمود، "سفران" للمخرج صالح كرامة و"كروموسوم" للمخرج علي جمال، و"حين" للمخرج سعيد راشد سعيد، و3 أفلام خليجية هي السعودي "حياة امرأة" للمخرج سمير عارف، والبحريني "هوا" للمخرج محمد القفاص، والعُماني "الزيج" للمخرج صلاح الحضرمي.

ومن المقرر أن يتنافس ضمن مسابقات المهرجان الرسمية 47 فيلماً، في "الصقر الإماراتي القصير" 15 فيلماً، و"الصقر الخليجي الطويل والقصير" 15 فيلماً، و"الصقر لأفلام الطلبة" 8 أفلام، و"الصقر لأفلام المقيمين" 9 أفلام.

فيما قال سعيد سالمين المدير الفني، إنه تم اختيار باقة من الأفلام ضمن برنامج "سينما العالم" التي شاركت في أهم مهرجانات العالم وحصدت جوائز متعددة، وبعضها رشح من دولتها إلى الأوسكار، لعرضها على شاشات المهرجان طوال فترة فعالياته، والتي تتنوع قصصها بين الدرامية والاجتماعية، "الست" للمخرجة السودانية سوزانة مرغني، و"الهدية" للمخرجة الفلسطينية فرح نابولسي.