شكرا لقرائتكم خبر عن 397 مليون دولار لـ فيلم Dune منذ طرحه أكتوبر الماضى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - وصلت إيرادات فيلم Dune إلى 397 مليونًا و 34 ألف دولار منذ طرحه يوم 22 أكتوبر من العام الماضى 2021، وانقسمت الإيرادات بين 107 ملايين و 334 ألف دولار بدور العرض الأمريكية، فى حين وصلت الإيرادات حول العالم أجمع إلى 289 مليونًا و 700 ألف دولار.

وكان حصل فيلم Dune على تقييم وصل إلى 82% من قبل 392 ناقدًا عالميًا، و90% من أكثر من 5000 مشاهد، من خلال موقع Rotten Tomatoes.

كما قررت الشركة المنتجة لفيلم الإثارة Dune منح الضوء الأخضر لجزء ثان من العمل السينمائي الذي حقق إيرادات ضخمة في مختلف دول العالم منذ عرضه خلال الأسابيع الماضية، ونشرت الصفحة الرسمية للفيلم عبر تويتر صورة البوستر الجديد من الفيلم لتعلن عن بدء التحضيرات للجزء الثاني.

ولم تكشف الشركة المنتجة عن أى تفاصيل خاصة بالجزء الثاني أو الحبكة الدرامية التي سيشهدها العمل الذى حقق ما يقارب الـ 220 مليون دولار إيرادات في شباك التذاكر العالمية.

ويدور فيلم "Dune" حول رحلة أسطورية مشحونة عاطفيا، الذى يحكى قصة بول أتريديس، شاب لامع وموهوب ولد في مصير عظيم يتجاوز فهمه، الذى يجب أن يسافر إلى أخطر كوكب في الكون، لضمان مستقبل عائلته وشعبه، وبينما تنفجر القوى الخبيثة في صراع حول الإمداد الحصري للكوكب لأغلى مورد في الوجود، وهى سلعة قادرة على إطلاق العنان لأكبر الإمكانات البشرية، فقط أولئك الذين يمكنهم التغلب على خوفهم هم الذين سيبقون على قيد الحياة