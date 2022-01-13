لقاء قديم مؤثر بالمستشفى.. مديحة كامل تبكي وتكشف تفاصيل إصابتها بجلطتين

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- منى الموجي:

واحدة من جميلات السينما المصرية، رغم أن ظهورها كان بالتزامن مع وجود عدد كبير من النجمات المتربعات على عرش التمثيل، نجحت في أن تجد لنفسها مكانة مختلفة، وتلفت أنظار الجمهور والصنّاع إليها على حد سواء، هي الجميلة الفنانة الراحلة مديحة كامل التي رحلت عنا في مثل هذا اليوم 13 يناير قبل ربع قرن.

قناة ماسبيرو زمان على موقع يوتيوب، كانت قد نشرت فيديو نادر للمذيعة سلمى الشماع ضمن حلقات برنامجها القديم "زووم"، التقت خلاله بمديحة، على سرير المرض داخل أحد المستشفيات بعد إصابتها بجلطة.

مديحة بدت متأثرة بحالتها المرضية، وظهرت وهي تبكي شارحة حالتها الصحية: "جلطة في الأوردة العميقة للساق اليسرى، تاني مرة اتعرض لنفس الموضوع الأوردة بتاعتي ضعيفة والشرايين عندها استعداد طبيعي للتجلط بسبب إرهاق شديد وبسبب زعل شديد، يعني الأوردة هشة مستعدة تتجلط في أي ثانية".

مديحة أصيبت بالجلطة فترة قيامها ببروفات مسرحية كانت تستعد لتصويرها في التليفزيون، إذ شعرت وقتها بآلام شديدة، وظلت تقاوم على اعتبار أنه إجهاد، لكن في يوم لم تستطع الوقوف، وذهبت للطبيب ليقرر حجزها بالمستشفى.

وكانت مديحة في ذلك الوقت انتهت من تصوير أدوارها في أفلام "القط أصله أسد" مع الفنان محمود ياسين، "صفقة مع امرأة" بطولة الفنان حسين فهمي والفنان عادل أدهم، وفيلم "اللعنة" مع الفنان نور الشريف، كما كانت تستعد بعد شفائها لتصوير فيلم "الحب فوق هضبة الهرم" مع عاطف الطيب وفيلم "المطلقة" مع المخرج أشرف فهمي، الفيلمان قدما بفنانة غيرها، الأول الفنانة أثار الحكيم والثاني بعد تغيير اسمه "امرأة مطلقة" لعبت بطولته الفنانة نجلاء فتحي.