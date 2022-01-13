رفض دعوى قضائية ضد نتفليكس بسبب انتحار مراهقة أمريكية

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- هاني صابر:

رفض القضاء الأمريكي دعوى قضائية ضد Netflix من عائلة فتاة مراهقة زعمت أن سبب انتحارها نتج عن مشاهدتها مسلسل 13 Reasons Why.

وفقا للتقرير الذي نشر على موقع "nme"، رفعت الدعوى في أغسطس من العام الماضي 2021، حيث قال مقدم الدعوى ووالد الفتاة المنتحرة جون هيرندون إن المشاهدين لم يتم تحذيرهم بشكل كافٍ بشأن محتوى العرض المتعلق بالانتحار.

وادعى الوالد أن ابنته التي تدعى بيلا البالغة من العمر 15 عامًا ماتت نتيجة مشاهدتها مسلسل Netflix أو على الأقل ساهم العمل بشكل كبير في انتحارها، في أبريل من عام 2017.

وأكدت القاضية الأمريكية إيفون جونزاليس روجرز أنه لا يمكن مقاضاة Netflix بسبب المسلسل، واستشهدت بقانون يسمح برفض القضايا التي تنتهك خصوصية المسلسلات التي تعرض على هذه المنصات، حيث قالت جونزاليس روجرز: "هذه حالة مأساوية، ولكن لا يمكن قبول الدعوى المقدمة بسبب المسلسل".

كان قد تم عرض الموسم الرابع والأخير من مسلسل 13 Reasons Why، خلال عام 2020، والذي يدور حول هانا بيكر البالغة من العمر 17عامًا، والتي توفيت منتحرة وتركت وراءها 13 شريطًا لأشخاص مختلفين، وفقا للتقرير الذى نشر على موقع "nme".

وكانت قد تعرضت الحلقة الأخيرة من الموسم الأول لـ 13 Reasons Why، لانتقادات واسعة من قبل منظمات الصحة العقلية بسبب مشهد الانتحار الذى وصلت مدته إلى ثلاث دقائق، مما أدى إلى إضافة Netflix مشهد تحذيري في مارس 2018، بعد عام من طرح الحلقة، في بداية كل المواسم، وأزالت نتفليكس المشهد في يوليو من عام 2019.