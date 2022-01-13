سوزان نجم الدين تعلن تعافيها من كورونا

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- منى الموجي:

أكدت الفنانة السورية سوزان نجم الدين، أنها تعافت تماما من فيروس كورونا، وذلك بعدما أعلنت مؤخرًا إصابتها به.

وأشارت في بيان صحفي إلى أنها قضت 20 يومًا تعاني من الفيروس، ومن أعراضه التي وصفتها بأنها كانت شديدة، وحمدت الله أنها تجاوزت هذه المرحلة الصعبة.

كانت سوزان نجم الدين أعنلت في 27 ديسمبر، إصابتها بفيروس كورونا، ونشرت صورة لها، عبر حسابها الرسمي بموقع "إنستجرام"، مكتوب عليها: "كورونا الحمد لله، دعواتكن حبايبي".

وعلقت سوزان على الصورة: "الحمد لله ختمنا هالسنة بكورونا ورح نفتتحا بكورونا، وكل شيء من عند الله يا محلاه، دعواتكم حبايبي، كونوا حذرين كتير بليز، لان انتشاره صار سريع جداً، الله يحميكن ويبعد عنكن أي سوء وأي مرض وتضلوا بخير بإذن الله تعالى".