أول تعليق من رئيس أكاديمية الفنون على واقعة الاعتداء على أحمد الشامي

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب-مصطفى حمزة:

أعلن الفنان أحمد الشامي عبر صفحته في موقع فيسبوك، عن تعرضه للإعتداء داخل أكاديمية الفنون ، من أعضاء في هيئة التدريس بها.

د.غادة جبارة "رئيس أكاديمية الفنون" في أول تعليق لها على الواقعة، تحدثت لـ"الخليج 365"، قائلة: "أحمد الشامي مدرس مساعد في الأكاديمية، وبالتالي موظفا بها، وما يحدث داخل أكاديمية الفنون، نفضل أن يبقى بداخلها".

الفنان أحمد الشامي، كتب منشورًا، عبر حسابه الشخصي بموقع "فيسبوك"، قال فيه: "شكرًا لكل الصحفيين أصدقائي اللي نفسهم يساعدوني في أزمة مع أكاديمية الفنون، والتعدي على شخصي اللي تم وأنا في محاضرة من قبل أعضاء هيئة تدريس وموظفين".

وأضاف: "أنا في انتظار قرار الأكاديمية في الواقعة والمذكرة اللي تم تقديمها بشكل رسمي، واللي بقالها شهرين وبعد كدة هعلن عن كل التفاصيل".

وأعلن الفنان أحمد الشامي، انضمامه لأسرة مسلسل "دايما عامر"، مع النجم مصطفى شعبان، المقرر عرضه في موسم مسلسلات رمضان 2022.

ونشر أحمد الشامي، صورة تجمعه بمصطفى شعبان عبر حسابه الرسمي بموقع "إنستجرام"، وعلّق: "رمضان 2022.. إن شاء الله".

ومن ناحية أخرى، شارك أحمد الشامي في حكاية "بيت عز"، أولى حكايات الموسم الثاني من مسلسل "إلا أنا"، مؤخرا.

حكاية "بيت عز" بطولة النجوم: سهر الصايغ، عصام السقا، رشدي الشامي، صفاء الطوخي، سلوى محمد علي، سامي مغاوري، تامرنبيل، وهاجر الشرنوبي وتدور الأحداث في إطار اجتماعي.