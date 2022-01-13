"نتفليكس" تطرح برومو "أصحاب ولا أعز".. بطولة منى زكي وإياد نصار

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- منى الموجي:

طرحت شبكة نتفليكس، الرائدة في عالم الترفيه عالميًا، البرومو الرسمي لفيلم "أصحاب ولا أعز"، والذي من المقرر الكشف عنه في 20 يناير الجاري.

الفيلم هو النسخة العربية من الفيلم العالمي "Perfect Strangers" و يجمع نخبة من كبار الفنانين العرب للمرة الأولى، على رأسهم الفنانة والمخرجة اللبنانية نادين لبكي، النجمة المصرية منى زكي والفنان الأردني إياد نصار والفنانين جورج خبّاز وعادل كرم وفؤاد يمين.

فيلم "أصحاب.. ولا أعزّ" هو أولى الأفلام العربية من إنتاجات نتفليكس. تدور أحداث الفيلم في إطار تشويقي حول مجموعة من الأصدقاء يجتمعون سوياً على العشاء ويقررون أن يلعبوا لعبة حيث يضع الجميع هواتفهم المحمولة على طاولة العشاء، بشرط أن تكون كافة الرسائل أو المكالمات الجديدة على مرأى ومسمع من الجميع. ولكن يكتشفون أن هذه اللعبة تحمل الكثير من المفاجآت والأسرار التي لا يعلمها أحد.

الفيلم من إخراج وسام سميرة وهو أول تجربة إخراج سينمائية له ومن إنتاج Front Row Filmed Entertainment و Film Clinic و Empire Entertainment و Yalla Yalla. منتج منفذ ميادة الحراكي والمؤلف الموسيقي خالد مزنّر وكتابة وسام سميرة وغبريال يمين.

"Perfect Strangers" هو الفيلم الإيطالي الذي حقق رقما قياسيا في عدد مرات النسخ التي تم تقديمها حول العالم بإجمالي 18 نسخة، وسيعرض الفيلم على نتفليكس يوم ٢٠ يناير ٢٠٢٢ في ١٩٠ دولة مترجم إلى 31 لغة ومدبلج إلى 3 لغات.