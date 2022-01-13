كتب امير فتحي في الخميس 13 يناير 2022 06:57 مساءً - أعلنت الفنانة ” هنا الزاهد ” في منشور لها عبر حسابها على إنستجرام عن تعافيها من إصابتها بفيروس كورونا المستجد .
كما أعربت هنا الزاهد في منشورها عن سعادتها بردود الأفعال عن دورها في مسلسلها الجديد ” أنا وهي ” ونسب المشاهدات المرتفعة التي حققها .
فكتبت قائلة : ” الحمد لله سلبي كورونا .. مبسوطة جدا بردود أفعالكوا على مسلسل ” أنا وهي” و المشاهدات العالية على المسلسل ” .
وتابعت هنا : ” شكرا لكل الناس اللي بعتولي على شخصية ” هند ” .. شكرا لكل الناس اللي كلمتني .. بجد شكرا لاني تعبت جدا في الشخصية دي ” .
وأضافت : ” عايزة اشكر دكتورة منى قطب منتجة المسلسل والمخرج سامح عبد العزيز لأن بجد كانوا مهتمين بكل تفصيلة عشان المسلسل يطلع كده وأستاذي أشرف عبد الباقي وصديقي أحمد حاتم ” .
واختتمت الفنانة هنا الزاهد منشورها : ” بجد اتبسطت واستمتعت جدا بالتمثيل معاكوا في المسلسل .. ولكل اللي بيسأل المسلسل ١٨ حلقة ” .
كانت هذه تفاصيل خبر بعد إصابتها بكورونا للمرة الثانية .. هنا الزاهد تكشف تطورات حالتها الصحية لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على نورت وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.