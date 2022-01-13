سكرانة على الاخر .. اتفرج سما المصري من داخل منزلها ترقص وهي عارية !

شكرا لقرائتكم خبر عن سكرانة على الاخر .. اتفرج سما المصري من داخل منزلها ترقص وهي عاري !والان مع نوافيكم بالتفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - نشرت الفنانة سما المصري مقطع فيديو جديد لها عبر حسابها على احد مواقع التواصل الإجتماعي وكانت بحالة غير طبيعية حتى توقع البعض انها بحالة سكر. واظهرت القيديو المصري في الفيديو في غرفة نومها ثم في الشاور وهي بحالة غير طبيعية.