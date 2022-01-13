روبي تتعرض لمقلب مرعب من شقيقتها كوكي

كتب امير فتحي في الخميس 13 يناير 2022 05:46 مساءً - شاركت الفنانة ” روبي ” متابعيها عبر حسابها على إنستجرام مقطع فيديو كشفت من خلاله عت تعرضها ل ” مقلب ” من جانب شقيقتها الفنانة ” كوكي . وظهرت كوكي في الفيديو وهي تضع قناعا مرعبا على وجهها بينما كانت روبي تجلس بجانب إبنتها ” طيبة ” وتدرّسها . وسارت كوكي بخطى هادئة متسللة من خلف روبي إلى أن صارت بجانبها واقتربت بوجهها منها لإخافتها . لتتفاجئ روبي بشقيقتها وترتعب صارخة مما بدت عليه كوكي وتقوم الأخيرة بنزع القناع عن وجهها بعد ذلك .

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