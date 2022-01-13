شكرا لقرائتكم خبر عن القائمة الكاملة لـ ترشيحات جوائز نقابة ممثلى الشاشة "SAG" لعام 2022 والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - سامية سيد - كشف القائمين على جائزة نقابة ممثلي الشاشة "SAG" عن القائمة الكاملة للترشيحات هذا العام، حيث سيتم تسليم الفائزين الجوائز في 28 فبراير المقبل، وجاءت الترشيحات كالتالى:
أفضل فيلم:
Belfast
CODA
Don't Look Up
House of Gucci
King Richard
أفضل ممثل في دور رئيسى:
خافيير بارديم ، Being the Ricardos
بنديكت كومبرباتش ، The Power of the Dog
أندرو جارفيلد، tick, tick … BOOM
ويل سميث، King Richard
دينزل واشنطن ، The Tragedy of Macbeth
أفضل ممثلة في دور رئيسى:
جيسيكا شاستين، The Eyes of Tammy Faye
أوليفيا كولمان، The Lost Daughter
ليدي جاجا، House of Gucci
جينيفر هدسون، Respect
نيكول كيدمان، Being the Ricardos
افضل ممثل في دور ثانى:
بن أفليك The Tender Bar
برادلي كوبر Licorice Pizza
تروي كوتسور CODA
جاريد ليتو House of Gucci
كودي سميت The Power of the Dog
أفضل ممثلة في دور ثانى:
كايتريونا بالف، Belfast
كيت بلانشيت، Nightmare Alley
أريانا ديبوز، West Side Story
كيرستن دانست، The Power of the Dog
روث نيجا، Passing
أفضل فيلم Stunt :
Black Widow
Dune
The Matrix Resurrections
No Time to Die
Shang-Chi and the Ten Rings
أفضل مسلسل درامى :
The Handmaid's Tale
The Morning Show
Squid Game
Succession
Yellowstone
أفضل مسلسل كوميدى :
The Great
Hacks
The Kominsky Method
Only Murders in the Building
Ted Lasso
أفضل ممثلة في مسلسل درامي
جينيفر أنيستون، The Morning show
جونغ هو يون ، Squid Game
إليزابيث موس ، The Handmaid's Tale
سارة سنوك، Succession
ريس ويذرسبون ، The Morning show
افضل ممثل في مسلسل درامي
بريان كوكس، Succession
بيلي كرودب ، The Morning show
كيران كولكين ، Succession
لي جونغ جاي ، Squid Game
جيريمي سترونج ، Succession
أفضل ممثلة في مسلسل كوميدي
إيل فانينج، The Great
ساندرا أوه، The Chair
جان سمارت ، Hacks
معبد جونو ، Ted Lasso
هانا وادينجهام ، Ted Lasso
أفضل ممثل في مسلسل كوميدي:
مايكل دوجلاس، The Kominsky Method
بريت جولدشتاين ، Ted Lasso
ستيف مارتن، Only Murders in the Building
مارتن شورت، Only Murders in the Building
جايسون سوديكيس ، Ted Lasso
أفضل ممثل في مسلسل أو فيلم تلفزيوني محدود
موراي بارتليت، The White Lotus
أوسكار إسحاق، Scenes from a Marriage
مايكل كيتون، Dopesick
إيوان ماكجريجور، Halston
إيفان بيترز، Mare of Easttown
أفضل ممثلة في مسلسل أو فيلم تلفزيوني محدود
جينيفر كوليدج ، The White Lotus
سينثيا إريفو ، Genius: Aretha
مارجريت كوالي ، Maid
جان سمارت ، Mare of Easttown
كيت وينسلت ، Mare of Easttown
أفضل مسلسل Stunt:
Cobra Kai
The Falcon and the Winter Soldier
Loki
Mare of Easttown
Squid Game