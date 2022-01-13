فن ومشاهير

القائمة الكاملة لـ ترشيحات جوائز نقابة ممثلى الشاشة "SAG" لعام 2022

0 نشر
0 تبليغ

شكرا لقرائتكم خبر عن القائمة الكاملة لـ ترشيحات جوائز نقابة ممثلى الشاشة "SAG" لعام 2022 والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - كشف القائمين على جائزة نقابة ممثلي الشاشة "SAG" عن القائمة الكاملة للترشيحات هذا العام، حيث سيتم تسليم الفائزين الجوائز في 28 فبراير المقبل، وجاءت الترشيحات كالتالى:

 

أفضل فيلم:  

Belfast

CODA

Don't Look Up

House of Gucci

King Richard

 

أفضل ممثل في دور رئيسى:

 

خافيير بارديم ، Being the Ricardos

بنديكت كومبرباتش ، The Power of the Dog

أندرو جارفيلد، tick, tick … BOOM

ويل سميث، King Richard

دينزل واشنطن ، The Tragedy of Macbeth

 

أفضل ممثلة في دور رئيسى:

 

جيسيكا شاستين، The Eyes of Tammy Faye

أوليفيا كولمان، The Lost Daughter

ليدي جاجا، House of Gucci

جينيفر هدسون، Respect

نيكول كيدمان، Being the Ricardos

 

 

افضل ممثل في دور ثانى:

بن أفليك  The Tender Bar

برادلي كوبر Licorice Pizza

تروي كوتسور  CODA

جاريد ليتو House of Gucci

كودي سميت The Power of the Dog

 

 

أفضل ممثلة في دور ثانى:

كايتريونا بالف، Belfast

كيت بلانشيت، Nightmare Alley

أريانا ديبوز، West Side Story

كيرستن دانست، The Power of the Dog

روث نيجا، Passing

 

أفضل فيلم Stunt  :

Black Widow

Dune

The Matrix Resurrections

No Time to Die

Shang-Chi and the Ten Rings

 

 

أفضل مسلسل درامى :

The Handmaid's Tale

The Morning Show

Squid Game

Succession

Yellowstone

 

أفضل مسلسل كوميدى :

The Great

Hacks

The Kominsky Method

Only Murders in the Building

Ted Lasso

 

أفضل ممثلة في مسلسل درامي

جينيفر أنيستون، The Morning show

جونغ هو يون ، Squid Game

إليزابيث موس ، The Handmaid's Tale

سارة سنوك، Succession

ريس ويذرسبون ، The Morning show

 

 

افضل ممثل في مسلسل درامي

بريان كوكس، Succession

بيلي كرودب ، The Morning show

كيران كولكين ، Succession

لي جونغ جاي ، Squid Game

جيريمي سترونج ، Succession

 

أفضل ممثلة في مسلسل كوميدي

إيل فانينج، The Great

ساندرا أوه، The Chair

جان سمارت ، Hacks

معبد جونو ، Ted Lasso

هانا وادينجهام ، Ted Lasso

 

أفضل ممثل في مسلسل كوميدي:

مايكل دوجلاس، The Kominsky Method

بريت جولدشتاين ، Ted Lasso

ستيف مارتن، Only Murders in the Building

مارتن شورت، Only Murders in the Building

جايسون سوديكيس ، Ted Lasso

 

أفضل ممثل في مسلسل أو فيلم تلفزيوني محدود

موراي بارتليت، The White Lotus

أوسكار إسحاق، Scenes from a Marriage

مايكل كيتون، Dopesick

إيوان ماكجريجور، Halston

إيفان بيترز، Mare of Easttown

 

 

أفضل ممثلة في مسلسل أو فيلم تلفزيوني محدود

جينيفر كوليدج ، The White Lotus

سينثيا إريفو ، Genius: Aretha

مارجريت كوالي ، Maid

جان سمارت ، Mare of Easttown

كيت وينسلت ، Mare of Easttown

 

 

 أفضل مسلسل Stunt:

Cobra Kai

The Falcon and the Winter Soldier

Loki

Mare of Easttown

Squid Game

 

 

فاطمة نصر

فاطمة نصر

محررة صحفية خريجة إعلام قسم صحافة, أحرر أخبار وتقارير من السوشيال ميديا والتوك شو أدرك حجم الإشاعات المنتشرة في الإعلام الجديد، لذا فإن عملي أشبه بالمحقق أبحث أدقق أتتبع جميع الروابط لأصل إلى ما أطمئن إلى أنه الحقيقة

إقرأ ايضا

قد تقرأ أيضا