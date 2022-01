شكرا لقرائتكم خبر عن القائمة الكاملة لـ ترشيحات جوائز نقابة ممثلى الشاشة "SAG" لعام 2022 والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - كشف القائمين على جائزة نقابة ممثلي الشاشة "SAG" عن القائمة الكاملة للترشيحات هذا العام، حيث سيتم تسليم الفائزين الجوائز في 28 فبراير المقبل، وجاءت الترشيحات كالتالى:

أفضل فيلم:

Belfast

CODA

Don't Look Up

House of Gucci

King Richard

أفضل ممثل في دور رئيسى:

خافيير بارديم ، Being the Ricardos

بنديكت كومبرباتش ، The Power of the Dog

أندرو جارفيلد، tick, tick … BOOM

ويل سميث، King Richard

دينزل واشنطن ، The Tragedy of Macbeth

أفضل ممثلة في دور رئيسى:

جيسيكا شاستين، The Eyes of Tammy Faye

أوليفيا كولمان، The Lost Daughter

ليدي جاجا، House of Gucci

جينيفر هدسون، Respect

نيكول كيدمان، Being the Ricardos

افضل ممثل في دور ثانى:

بن أفليك The Tender Bar

برادلي كوبر Licorice Pizza

تروي كوتسور CODA

جاريد ليتو House of Gucci

كودي سميت The Power of the Dog

أفضل ممثلة في دور ثانى:

كايتريونا بالف، Belfast

كيت بلانشيت، Nightmare Alley

أريانا ديبوز، West Side Story

كيرستن دانست، The Power of the Dog

روث نيجا، Passing

أفضل فيلم Stunt :

Black Widow

Dune

The Matrix Resurrections

No Time to Die

Shang-Chi and the Ten Rings

أفضل مسلسل درامى :

The Handmaid's Tale

The Morning Show

Squid Game

Succession

Yellowstone

أفضل مسلسل كوميدى :

The Great

Hacks

The Kominsky Method

Only Murders in the Building

Ted Lasso

أفضل ممثلة في مسلسل درامي

جينيفر أنيستون، The Morning show

جونغ هو يون ، Squid Game

إليزابيث موس ، The Handmaid's Tale

سارة سنوك، Succession

ريس ويذرسبون ، The Morning show

افضل ممثل في مسلسل درامي

بريان كوكس، Succession

بيلي كرودب ، The Morning show

كيران كولكين ، Succession

لي جونغ جاي ، Squid Game

جيريمي سترونج ، Succession

أفضل ممثلة في مسلسل كوميدي

إيل فانينج، The Great

ساندرا أوه، The Chair

جان سمارت ، Hacks

معبد جونو ، Ted Lasso

هانا وادينجهام ، Ted Lasso

أفضل ممثل في مسلسل كوميدي:

مايكل دوجلاس، The Kominsky Method

بريت جولدشتاين ، Ted Lasso

ستيف مارتن، Only Murders in the Building

مارتن شورت، Only Murders in the Building

جايسون سوديكيس ، Ted Lasso

أفضل ممثل في مسلسل أو فيلم تلفزيوني محدود

موراي بارتليت، The White Lotus

أوسكار إسحاق، Scenes from a Marriage

مايكل كيتون، Dopesick

إيوان ماكجريجور، Halston

إيفان بيترز، Mare of Easttown

أفضل ممثلة في مسلسل أو فيلم تلفزيوني محدود

جينيفر كوليدج ، The White Lotus

سينثيا إريفو ، Genius: Aretha

مارجريت كوالي ، Maid

جان سمارت ، Mare of Easttown

كيت وينسلت ، Mare of Easttown

أفضل مسلسل Stunt:

Cobra Kai

The Falcon and the Winter Soldier

Loki

Mare of Easttown

Squid Game