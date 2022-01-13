شكرا لقرائتكم خبر عن سميرة أحمد لـ الخليج 365: حب الناس نعمة وأطالب بمحاسبة مروجى الشائعات والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قالت النجمة الكبيرة سميرة أحمد فى تصريح خاص لـ الخليج 365 " إنها تتمتع بصحة جيدة وتمارس حياتها بشكل طبيعى، وكل ما يثارحولها من شائعات غير صحيح، وطالبت بمحاسبة مطلقى هذه الشائعات، وأضافت قائلة: حب الناس اللى شفته حواليا خلانى أنسى الموقف البايخ ده وبصراحة دة نعمة من الله".

وأضافت النجمة الكبيرة قائلة:"المنتج صفوت غطاس هو من أبلغنى، وأنا في النادى بما يقال حولى، لكنني لن أترك الذين روجو لتلك الشائعات وسأقاضيهم".

وعن جديدها فى الحياة الفنية، قالت: "بجهز فى الفترة الحالية أنا وصفوت غطاس لدخول إنتاج مسلسل درامي جديد، قد يكون خارج دراما رمضان".

وكان الدكتور أشرف زكى نقيب المهن التمثيلية، قد نفى لـ"الخليج 365" التصريحات المنسوبة له على بعض المواقع ومنصات السوشيال ميديا، حول وفاة الفنانة الكبيرة سميرة أحمد، مؤكدا أن هذه الأخبار كاذبة وليس لها أى أساس من الصحة.

وقال الدكتور أشرف زكى أن الفنانة الكبيرة سميرة أحمد تمارس حياتها حاليا بشكل طبيعى، ولا تعانى من أى مضاعفات مرضية.

وكانت الفنانة الكبيرة سميرة أحمد قد ظهرت مؤخرا بصحبة المنتج صفوت غطاس صباح اليوم داخل أحد النوادى، ونشر الأخير صورة تجمعهما، ليطمئن الجمهور عليها.