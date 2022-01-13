شكرا لقرائتكم خبر عن فيلم "الجريمة" لأحمد عز يحقق نصف مليون و69 ألف جنيه إيرادات ليلة أمس والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - حقق فيلم "الجريمة"، من بطولة النجوم أحمد عز ومنة شلبى وماجد الكدوانى، فى ثامن أيام عرضه إيرادات بلغت 568,861، وذلك بعد انطلاقه فى دور العرض الأسبوع الماضى الموافق 5 يناير، ليستمر فى صدارة الإيرادات منذ طرحه.

ويشارك فى بطولة الفيلم كل من سيد رجب، رياض الخولي، محمد الشرنوبى، محمد جمعة، نبيل عيسى، ميرنا نور الدين، ومحمد أبو داود، وعدد آخر من الفنانين، إخراج وتأليف شريف عرفة، وشارك في كتابة السيناريو والحوار أمين جمال، محمد محرز، وتدور الأحداث في إطار بوليسى أكشن.

ويشهد الفيلم عودة أحمد عز ومنة شلبى للعمل سوياً بعد 11 عاماً من تقديمهما فيلم "بدل فاقد" عام 2009، والذى شارك في بطولته سوسن بدر، محمد لطفى، أحمد فؤاد سليم، رشا مهدى، عايدة رياض، على حسنين، ياسر الزنكلونى، عفاف مصطفى، وائل سامى وتأليف محمد دياب وإخراج أحمد علاء.

وعرض للنجم أحمد عز في السينمات مؤخراً فيلم "العارف" والذى حقق إيرادات تخطت 63 مليون جنيه، وشارك في بطولته أحمد فهمى، مصطفى خاطر، محمود حميدة، كارمن بصيبص، أحمد خالد صالح، حازم إيهاب، وعدد من النجوم الذين يظهرون كضيوف شرف أبرزهم محمد ممدوح، وهو تأليف محمد سيد بشير وإخراج أحمد علاء الديب، وإنتاج شركة سينرجى فيلمز.

فيما يعرض للنجمة منة شلبى أيضاً فيلم "من أجل زيكو"، ويشارك في بطولته كريم محمود عبد العزيز، ومحمد محمود، ومحمود حافظ، وضيوف الشرف شيكو وإسعاد يونس، سمر مرسى، وتأليف مصطفى حمدى وإخراج وإنتاج بيتر ميمى.