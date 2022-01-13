شكرا لقرائتكم خبر عن عائشة بن أحمد فى كواليس مسلسل "لون البحر" (صورة) والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - كشفت الفنانة عائشة بن أحمد عن الشخصية التى تظهر بها خلال أحداث مسلسل "لون البحر"، الذى تشارك فى بطولته أمام النجم خالد النبوى، بصورة عبر صفحتها انستجرام، والمقرر أن يعرض يعرض خلال الأيام المقبلة على أحد المنصات الإلكترونية.

وانتهت أسرة المسلسل بالكامل من التصوير الأسابيع الماضية، وكانت آخر المشاهد فى أحد النوادى بالمعادى، الذى ينتمى لنوعية مسلسلات الـ15 حلقة، والعمل من تأليف ورشة كتابة لعدد من المؤلفين الشباب، ومن إخراج أمير رمسيس.

من ناحية أخرى تنتظر الفنانة عائشة بن أحمد عرض مسلسل "وعد إبليس" للنجم عمرو يوسف، وتجسد عائشة دور زوجة عمرو يوسف، ويجمع بينهما العديد من المواقف في إطار رومانسي وأيضًا ملئ بالإثارة والغموض.

وكان آخر ظهور لعائشة بن أحمد فى مسلسل "لعبة نيوتن" بطولة منى زكي، محمد فراج، محمد ممدوح، سيد رجب، عائشة بن أحمد، مايان السيد، أسامة الهادي، الممثل المصري الأمريكي آدم الشرقاوي، محمد التاجى، سيناريو وإشراف على الكتابة مها الوزير.