شكرا لقرائتكم خبر عن الأقصر للسينما الأفريقية يطلق دورته الـ11باسم السنغالى الراحل جبريل ديوب والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد -

صرح السيناريست سيد فؤاد رئيس مهرجان الأقصر للسينما الأفريقية بأن الدورة المقبلة من عمر المهرجان ستحمل اسم المخرج السنغالي الراحل جبريل مامبيتي ( 1945/ 1998) وهو مخرج وممثل وشاعر وموسيقي ، قدم أفلاما سينمائية طويلة وقصيرة حملت هموم القارة الأفريقية وحصلت علي تقدير دولي كبير نظرا لسعيه لتحقيق الهوية الأفريقية، وتميزه بأسلوب سردي وطابع تجريبي خاص

وأضاف : سيتم أيضا إصدار كتاب باللغتين الفرنسية والعربية عن مامبيتي للناقد والكاتب الصحفي السنغالي " نجيب ساجنا " والذي يتناول سيرته الذاتية و تحليل لأهم اعماله الفنية .

كما صرحت المخرجة عزة الحسيني مدير المهرجان بأنه سيتم عرض أحد الأفلام المهمة لمامبيتي والمرممة حديثا من قبل شركة المخرج العالمي مارتن سكورسيزي كما تمت دعوة ابنه المخرج تيمور مامبيتي لاستلام تكريم اسم والده الراحل ، وسيتم إقامة ندوة خاصة عن أعماله خلال فعاليات المهرجان.

" الأقصر للسينما الأفريقية" سيقام في الفترة من 4 إلي 10 مارس 2022 واختار مجلس إدارته دولة أوغندا لتكون ضيف شرف الدورة (11) ،والمهرجان تقيمه وتنظمه مؤسسة شباب الفنانين بدعم من وزارات السياحة والٱثار والثقافة والشباب والرياضة والخارجية المصرية، وبالتعاون مع محافظة الأقصر ونقابة المهن السينمائية