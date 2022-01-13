شكرا لقرائتكم خبر عن دوللى شاهين بعد إصابتها بكورونا: الحمد لله دور بسيط وأعراض خفيفة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أعلنت الفنانة اللبنانية دوللى شاهين إصابتها بفيروس كورونا، موضحة لـ"الخليج 365" أنها تعانى من أعراض خفيفة، وأن الدور بسيط، وأنها تخضع حالياً للعزل المنزلى والالتزام ببروتوكول العلاج المتبع من وزارة الصحة.

وتشارك دوللى شاهين في مسلسل "المماليك" الذى يعرض حالياً على أحد القنوات الفضائية، وهو من بطولة رانيا يوسف، بيومى فؤاد، محمد لطفى، فيدرا، نانسى صلاح، رامى وحيد، حنان سليمان، ميرت عمر الحريرى، رامى غيط، كريم الأبنودى، محمد الدقاق، محمد سليمان، عمر حسن يوسف وتأليف هشام هلال وإخراج حازم فودة.

مسلسل "المماليك" ينتمى لنوعية أعمال الـ 60 حلقة وتجسد دوللى خلال أحداث المسلسل دور سيدة تدعى نانى خبيرة أبراج.

وكانت دوللي شاهين قد انتهت من تصوير فيلم بعنوان "عيد جواز" منذ فترة، بطولة إيهاب فهمي وحسام فارس وأميرة نايف ومحمد سليمان، عمر خورشيد وتأليف أسامة فهمى، ومن إخراج أحمد فهمى عبد الظاهر.