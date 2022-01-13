شكرا لقرائتكم خبر عن الحمد لله سلبى.. هنا الزاهد تعلن شفاءها من فيروس كورونا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أعلنت الفنانة هنا الزاهد، شفاءها من فيروس كورونا، عبر حسابها على انستجرام، وكتبت هنا، قائلة:" الحمد لله سلبي كورونا مبسوطة جدا بردود أفعالكوا على مسلسل "أنا وهى" و المشاهدات العالية على المسلسل شكرا لكل الناس اللي بعتولي على شخصية " هند " شكرا لكل الناس اللي كلمتنى بجد شكرا لاني تعبت جدا في الشخصية دى".

وتابعت:"عايزة اشكر دكتورة منى قطب منتجة المسلسل و المخرج سامح عبد العزيز لإن بجد كانوا مهتمين بكل تفصيلة عشان المسلسل يطلع كدة، وأستاذى أشرف عبد الباقى وصديقى أحمد حاتم بجد اتبسط، واستمتعت جدا بالتمثيل معاكوا في المسلسل".



هنا الزاهد

مسلسل "أنا وهى" تأليف مصطفى حمدى وإخراج سامح عبد العزيز، وبطولة أحمد حاتم، هنا الزاهد، أشرف عبد الباقى، ميرهان حسين، عارفة عبد الرسول، محمد ثروت، محسن منصور، محمود البزاوى، سلوى محمد على، ندا عادل، محمد الصاوى، وعدد من ضيوف الشرف على رأسهم عبير صبرى، محمد أنور، كريم عفيفى وآخرين.

وتدور أحداث المسلسل حول معاناة أحمد حاتم وهنا الزاهد، من مشاكل نفسية، حيث أن هنا الزاهد لديها شخصية مندفعه وتصرفات عدوانية، بينما يعاني أحمد حاتم من بعض الهلاوس والتخيلات، ويذهبان للعلاج عن طبيب نفسي يجسده الفنان أشرف عبد الباقي، ثم يتعرفان على بعضهما البعض ويضطران لمساعدة بعضهما.