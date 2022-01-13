شكرا لقرائتكم خبر عن أسرة "شمس" تحتفل بعيد ميلاد عمرو عبد الجليل فى موقع التصوير (صور) والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يواصل الفنان عمرو عبد الجليل تصوير مشاهده فى فيلم "شمس"، واحتفل صناعه أمس أثناء التصوير بمدينة الإنتاج الإعلامى بعيد ميلاده، وحضره الفنان محمود عبد المغنى، وعدد كبير من العاملين بالفيلم أمام الكاميرات وخلفها، وانطلق التصوير فى ديسمبر الماضى، وأوشك المخرج على الانتهاء نهائيا من التصوير.

والفيلم مأخوذة عن رواية "شمس إمبابة" للكاتب طلال الطريفي في إطار اجتماعي تشويقي، فيما أنه من المقرر أن يستمر التصوير بين أكثر من لوكيشن، حيث تدور أغلب الأحداث داخل الديكور الأساسي بفيلا شعيب ثم ينتقل فريق العمل لإحدى الفيلات بمنطقة شبرامنت التصوير الخارجي بأحد شوارع ومناطق القاهرة و6 أكتوبر .

ويعتبر فيلم "شمس" هو أول تعاون يجمع بين عمرو عبد الجليل ومحمود عبد المغني سينمائيا.

ويذكر أن الفيلم مأخوذ عن رواية طلال الطريفي "شمس إمبابة" ومن بطولة عمرو عبد الجليل ومحمود عبد المغني وخالد الصاوي وهدى الأتربي ومحمد سليمان وعلاء مرسي، والفيلم من إخراج معوض اسماعيل ومعالجة درامية طلال الطريفي سيناريو فواز الخريشي ورؤية فنية للحوار محمد القوشتي.



فيلم شمس



كواليس فيلم شمس



عمرو عبد الجليل ومحمود عبد المغنى



فيلم شمس



عمرو عبد الجليل فى كواليس فيلم شمس



فيلم شمس