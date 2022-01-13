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قبل طرحه.. تفاصيل ألبوم تامر عاشور"تيجي نتراهن"

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محمد اسماعيل - القاهرة - كتب-مصطفى حمزة:

كشف المطرب تامر عاشور عن استعداده لطرح ألبومه "تيجي نتراهن"، يوم 20 يناير المقبل.

المطرب تامر عاشور تعاون مع أغلب صناع ألبومه السابق "أيام"، وفي مقدمتهم الشاعر أحمد المالكي مؤلف أغنية "قولوا له سماح"، وكتب 3 أغاني في ألبوم "تيجي نتراهن"، وهي "إسال الناس"، و "وأنا مالي بيك"، و"إحنا الدنيا".

ومن كلمات الشاعر هشام صدق، يقدم المطرب تامر عاشور أغنية بعنوان "كان موضوع"، وهي من ألحان هشام صفوت، وتوزيع فهد.

وضم المطرب تامر عاشور في الألبوم ، أغنية بعنوان "نتكلم"، وهي من كلمات الشاعر حسام سعيد، وألحان محمود أنور، وتوزيع محمد شفيق.

طرح المطرب تامر عاشور في 25 ديسمبر الماضي، الأغنية الرئيسية "تيجي نتراهن"، عبر موقع يوتيوب، وتصدرت تريند موقع البحث جوجل، ووصلت إلى المركز السادس عالميا في قوائم أعلى الآغاني مشاهدة.

أغنية "تيجي نتراهن" من كلمات الشاعر محمود عليم، وألحان عمرو الشاذلي، وتوزيع عمرو الخضري.

محمد يوسف

محمد يوسف

متخصص فى مجال الكتابة وتحرير المقالات والترجمة من اللغتين الإنجليزية والفرنسية والعكس لمدة تزيد عن 8 سنوات – الترجمة الكاملة يدويًا دون الإعتماد على أي مواقع ترجمة. – الدقة في الترجمة وعدم وجود أخطاء – التدقيق النحوي واللغوي للنص المترجم – مراعاة أن يتناسب أسلوب اللغة مع الموضوع

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