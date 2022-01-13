مجدي نجيب يكشف أسباب سعادة منير مراد بزيارة السادات لإسرائيل

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب-مصطفى حمزة:

حفلت كواليس التعاون بين الشاعر الكبير مجدي نجيب، والموسيقار الراحل منير مراد، بالعديد من المفارقات، منها عقاب الموسيقار له في أول لقاء بينهما، بسبب تأخره عن موعد الحضور.

ومع احتفالنا اليوم بالذكرى المئوية لمولد الموسيقار الراحل، إذ ولد منير مراد في مثل هذا اليوم 13 يناير عام 1922، كشف الشاعر الكبير مجدي نجيب عن ماحدث.

الشاعر الكبير مجدي نجيب في تصريح خاص لـ"الخليج 365"، قال: "ذهبت إلى منزل الموسيقار منير مراد، متأخرا عن موعدي نصف ساعة، وبعد أن ضغطت على الجرس، فتح لي الباب، وأغلقه سريعا".

وأضاف: "وقفت بالخارج بعض الوقت، وبعدها فتح لي الباب، وأشار لي بالدخول بدون رد التحية، وبعد جلوسي قال لي الموسيقار منير مراد ( على فكرة أنا راجل مضبوط مثل الساعة، بحترم الوقت جدا، ولولا إنك صعبت عليا ماكنتش هاستقبلك".

وتابع مجدي نجيب: "في هذا اليوم قرأ كلمات أغنية وطنية كتبتها بعنوان (ياطريقنا يا طريق)، ولحنها في نفس الجلسة، خلال نصف ساعة فقط، وغنتها المطربة شادية".

لما راح الصبر مني

الشاعر الكبير تحدث عن تعاونهما التالي مع الموسيقار منير مراد، وقال: "بعد نجاح المطربة شريفة فاضل في تقديم أغنية (الليل)، من ألحان منير مراد، طلب مني كتابة أغنية على لحن كان قد وضعه وعزفه أمامي على العود، وكتبت (لما راح الصبر منه، جانا يسأل عن دوا).

وأضاف: "بعدها تكرر التعاون بيننا في أكثر من أغنية ، ومنها (رحالة) التي غنتها المطربة وردة، و(قسمة ونصيب) للمطرب الشاب وقتها هاني شاكر".

شكرا سيدي الرئيس

وتحدث الشاعر مجدي نجيب عن لقاء عاصف، جمعه مع الموسيقار منير مراد، وقال: "عام 1977 وتحديدا عقب زيارة الرئيس الراحل السادات الشهيرة إلى إسرائيل، كنت والشاعر عبد الرحيم منصور، والكاتب الصحفي محمد سعيد، في منزل الموسيقار منير مراد، وطلب مني أن أقوم بكتابة أغنية تحت عنوان (شكرا سيدي الرئيس)، تقديرة للرئيس عقب الزيارة، التي كان يرى أنها أنهت عداوة ".

وأضاف : "احتد النقاش بينه وبين الكاتب الصحفي محمد سعيد، الذي قال له سبب سعادتك بالزيارة مريب)، ومع سخونة النقاش هم بالإنصراف من المنزل، ورد عليه الموسيقار منير مراد ( عارف إنك تقصد إني سعيد بالزيارة لكوني يهوديا، ولازلت كذلك من وجهة نظرك) ".

مجدي نجيب تابع: "بعد ذلك قام الموسيقار منير مراد، بإخراج البطاقة الشخصية، وأشار إلى اسم (محمد)، الذي سبق إسمه، موضحا إنه اعتنق الدين الإسلامي منذ سنوات، وقال (سعادتي بالزيارة ، لأنها أول محاولة لإيقاف نزيف الدم)".

واختتم الشاعر الكبير :"وبالفعل قدم الموسيقار منير مراد الأغنية التي أرادها، وكانت بعنوان (عناقيد الفرح)، وكتب كلماتها الشاعر مصطفى الضمراني، و غنتها المطربة شريفة فاضل".

منير مراد

الموسيقار منير مراد ولد في 13 يناير 1920، لعائلة فنية يهودية فهو ابن الملحن زكى مراد وشقيق الفنانة ليلى مراد، إلا أنه تخلى عن ديانته اليهودية، وأعلن إسلامه .

واشتهر الموسيقار الراحل بتعدد مواهبه من التلحين، إلى الغناء، والتمثيل، ويعد من رواد الموسيقى الخفيفة الإستعراضية الطابع، وشارك في بطولة أفلام "أنا وحبيبي"، و"نهارك سعيد، ومن أشهر استعراضاته "ماحدش شاف"، الذي قام فيها بتقليد نخبة من نجوم الأغنية.

وتزوج الموسيقار الراحل منير مراد من الفنانة سهير البابلي، التي رحلت عن عالمنا مؤخرا، وتوفي في 17 أكتوبر عام 1981.