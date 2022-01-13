أزمة "الهشك بشك" تشتعل.. هل تعمدت روبي تسريب أغنية ساندي؟

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب-مصطفى حمزة:

جددت المطربة ساندي، الصراع حول أغنية "في الـ لا لا"، التي طرحتها الفنانة روبي أيضا تحت عنوان "الهشك بشك"، مؤكدة أن الأخيرة طرحتها بدون حقوق، وحققت أرقام مشاهدة عالية على حساب أغنيتها.

المطربة ساندي، خلال ظهورها في برنامج "et بالعربي"، قالت: الأغنية تسربت عن قصد، وليس سوء تفاهم، والمنتج وليد منصور وقفها، لأن هو اللي معه حقوق الملكية، لأن الأغنية نزلت عند روبي بدون أي حقوق ملكية".

مؤلف الأغنية الشاعر شادي نور، من جهته كشف عبر صفحته في موقع فيسبوك، ما حدث وكتب: ده توضيح مني بخصوص أغنية (الهشك بشك أو ف ال لا_لالا )، علشان كل اللي بيسأل ومهتم وماحدش يفتي أو يفترض أي سوء نية من حد.".

وتابع: "بس من غير ما هشرح تفاصيل قوي لأن التفاصيل مش مهمة غير لو كان فيه خلاف أو زعل بين أي طرف، والحمد لله كلنا حبايب".

وأضاف شادي نور: "الموضوع ببساطة إن الأغنية فعلاً كانت أغنية روبي، ولما اترفضت من المصنفات اتعطل نزولها ، وألبوم روبي نزل فالأغنية أخدت كذا مسار تاني، (وده بيحصل كتير طبيعي في الأغاني حتى لو مافيش مشكلة)".

وأوضح: "المهم وبدأنا نشوف الأنسب للأغنية وبالنسبة لي, كنت بعمل كل المحاولات مع المصنفات اللي كان خلاصتها (الأغنية دي حلها الوحيد تنزل في فيلم علشان يتوافق عليها)، وفضل الموضوع معلق، وزي ما قلت بناخد مسارات كتير، بالأغنية وفي الاخر سبحان الله حصل والأسباب اتسببت إن الاغنية هتبقى أغنية فيلم ، وترجع لروبي برضه قلت سبحان الله والحمدلله، (رفضوها برضه)، فرجعنا لنقطة الصفر تاني".

شادي تابع: "وعلشان مطولش فضلت في محاولاتي مع المصنفات وزي ما وضحت في بوست قبل كدة عن مشكلتي معاهم بخصوص الأغنية دي، وهنا حصل سوء تفاهم وأنا فهمت حاجة غلط، واتصرفت على أساسها، وده اللي إدى أن الأغنية تنزل بصوت روبي وتتشال تاني".

وأضاف: "وملخص كلامي دة، إن كلنا أصحاب وحبايب، مفيش خلاف بين روبي وساندي، مفيش أغنية اتباعت مرتين، ماحدش سرب الأغنية نكاية فحد، أنا وساندي مش محتاج أقول عن غلاوتها عندي، وبدايتي وأحلى أغاني كانوا معاها، ومبسوط إن بعد اللفة دي ساندي اللي تغني الأغنية".

وعن الفنانة روبي، كتب الشاعر شادي نور: "روبي دي حبيبة الكل وأكتر فنانة بحبها وملهاش ذنب في حاجة وان شاء الله تتعوض ونعمل مع بعض قنبلة قريب".

أغنية "في ال لا لا" طرحت عبر موقع يوتيوب في ديسمبر الماضي، وهي من كلمات شادي نور، وألحان محمد يحىي، وميكس ماهر صلاح، وشهدت أول تعاون بين المطربة ساندي، والمنتج وليد منصور.