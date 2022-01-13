مصر.. تطورات الحالة الصحية للفنان عبد الرحمن أبو زهرة

كتبت أسماء لمنور في الخميس 13 يناير 2022 04:10 مساءً - منذ 9 دقائق

كشف أحمد أبو زهرة، نجل الممثل المصري عبد الرحمن أبو زهرة، عن تطورات الحالة الصحية لوالده المُصاب بفيروس كورونا.

وقال أحمد في تصريحات صحفية، الأربعاء، إن أبو زهرة (87 عاماً) يعاني مشكلة في التنفس، لافتاً إلى أن الأطباء وضعوا والده على جهاز للتنفس الصناعي، يوم الثلاثاء.

وأشار إلى أن الأطباء قرروا تغيير البرنامج العلاجي لوالده بعد حدوث مشكلة في التنفس، لكنه أكد في الوقت نفسه أن حالة والده حالياً أصبحت مستقرة.

وكشفت سحر أبو زهرة، ابنة عبد الرحمن أبو زهرة، أن حالة والدها شهدت تحسناً نسبياً، مشيرة إلى أنه لا يرقد في غرفة العناية الفائقة كما تردد، ويتلقى العلاج في غرفة عادية.

وأكدت أن والدها لم يكن يخرج من المنزل، لكنه خرج مرة واحدة مؤخراً، ومن المرجح أنه أصيب بالفيروس خلال هذه المرة.

وذكرت أن والدها حصل على ثلاث جرعات من اللقاح المضاد لفيروس كورونا.