برشلونة يتخلى عن “ميسي النمسا”

كتبت أسماء لمنور في الخميس 13 يناير 2022 04:10 مساءً - منذ 40 دقيقة

أعلن نادي برشلونة الإسباني عدم استمرار اللاعب النمساوي الشاب يوسف ديمير ضمن صفوفه، وذلك بعدما أمضى معه النصف الأول من الموسم.

وانضم الجناح النمساوي، البالغ من العمر 18 عاما، إلى البارسا الصيف الماضي، معارا من رابيد فيينا لمدة موسم واحد مقابل 500 ألف يورو.

وأعلن النادي الكتالوني في بيان رسمي، ظهر الخميس، عن توصله لاتفاق مع نظيره النمساوي لإعادة ديمير إلى صفوفه في يناير/كانون الثاني الجاري.

وقال البيان: “برشلونة ورابيد فيينا توصلا لاتفاق بشأن إنهاء انتقال يوسف ديمير، الذي يعود للفريق النمساوي”.

وفضل مسؤولو برشلونة الاستغناء عن ديمير، الذي اشتهر بلقب “ميسي النمسا”، رغم تضمن العقد بندا يسمح له بضمه نهائيا مقابل 10 ملايين يورو.

وكانت تقارير صحفية أفادت في وقت سابق بأن مسؤولي البارسا لا يرغبون في دفع المبلغ المطلوب، مما دفع النادي لتجميد اللاعب مؤخرا.

وينص التعاقد على إلزامية الشراء حال مشاركة ديمير في 10 مباريات مع الفريق الكتالوني، وهو ما كان على بُعد خطوة من تحقيقه.

وبمجرد وصول ديمير إلى مباراته التاسعة مع الفريق الأول للبارسا، قرر النادي تجميده، لتفادي استنزاف خزائنه بدفع المبلغ الذي ينص عليه العقد، قبل أن يعلن إعادته إلى فيينا.

وبعدما ظهر مع الفريق في 9 مباريات بمختلف البطولات هذا الموسم، فشل ديمير في وضع بصمته، سواء من ناحية التسجيل أو صناعة الأهداف.