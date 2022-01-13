فضيحة تونس ومالي.. أول رد رسمي من الكاف على المباراة المثيرة للجدل

كتبت أسماء لمنور في الخميس 13 يناير 2022 04:10 مساءً - منذ 37 دقيقة

أصدر الاتحاد الأفريقي لكرة القدم “كاف” بيانا رسميا بشأن الوقائع المثيرة للجدل التي شهدتها مواجهة تونس ضد مالي في كأس أمم أفريقيا.

وشهدت المباراة جدلا واسعا بسبب الحكم الزامبي جاني سيكازوي، الذي أنهى المباراة مرتين قبل نهاية وقتها الأصلي، ما تسبب في احتجاج تونس التي خسرت بهدف دون رد.

وفي بيان رسمي نشره عبر موقعه الإلكتروني، أرجأ الكاف قراره النهائي بشأن المباراة المثيرة للجدل، وذلك بعدما تقدم الاتحاد التونسي لكرة القدم بطلب رسمي لإعادتها.

وأشار الكاف في بيانه إلى جمعه التقارير اللازمة من المسؤولين عن المباراة، من مراقبين وطاقم تحكيمي، ليقوم بإرسالها إلى اللجان المختصة.

وأتم البيان: “في هذه المرحلة، الكاف ليس في وضع يسمح له بالإدلاء بمزيد من التعليقات حتى صدور قرار من الهيئات المختصة”.

ولاقت قرارات حكم المباراة ردود أفعال واسعة حول العالم، حيث سلطت وسائل الإعلام الأوروبية الضوء على قرارات سيكازوي الغريبة في الدقائق الأخيرة.

وأثار سيكازوي دهشة لاعبي تونس بعدما أطلق صافرة نهاية المباراة في الدقيقة 85، قبل أن يتراجع عن قراره ويستأنف المباراة، لكنه عاد وأطلق صافرة النهاية قبل دقيقة واحدة على نهاية الوقت الأصلي.