خبر وفاة كاظم الساهر “ترند” على مواقع التواصل الاجتماعي

كتبت أسماء لمنور في الخميس 13 يناير 2022 04:10 مساءً - منذ 3 ساعات

آخر تحديث: 13 - يناير - 2022 1:04 مساءً

انتشر في الساعات الماضية خبر وفاة الفنان العراقي كاظم الساهر وذلك على مواقع التواصل الاجتماعي، واختلفت ردود الفعل بين من صدق الخبر وبين من طلب توضيح من الفنان بنفسه على هذه الاخبار.

من جهتها، نفت المصادر الفنية العراقية هذا الخبر، وقالت إن الأخبار المتداولة على وسائل التواصل الاجتماعي غير حقيقة وان الفنان العراقي بصحة جيدة وانه ليس مريض حتى لا بل هو حزين على وفاة شقيقه وقد سبق وأعلن الخبر بنفسه على صفحته الخاصة على موقع التواصل الاجتماعي.