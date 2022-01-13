فن ومشاهير

صيني أحرق إمدادات الإنترنت بسبب بطء الشبكة.. وهذا كان مصيره!!

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كتبت أسماء لمنور في الخميس 13 يناير 2022 04:10 مساءً - منذ 3 ساعات

الشرطة الصينية

حكم السلطات القضائية في الصين على رجل بالسجن سبع سنوات لتدميره محوّلا للإنترنت على الطريق العام بحجة البطء في سرعة الاتصال بالشبكة، حسبما ما أفادت وكالة فرانس برس.

وأظهرت وثيقة نشرها موقع محكمة مدينة سينشي بمنطقة غوانغشي في جنوب الصين أن الرجل المدعو لان أضرم النار في علبة للأسلاك بعيد خروجه مستاءً من مقهى للإنترنت في المدينة بسبب بطء الشبكة.

وأدت خطوته هذه إلى قطع الإنترنت عن حوالى أربعة آلاف أسرة وعن مستشفى عام لفترة تراوح بين 24 ساعة و48، مع أضرار بلغت قيمتها 20 ألف يوان (3145 دولارا).

وتمكنت السلطات من تحديد هوية المشتبه به من خلال ضبط أداة الجريمة وهي ولاعة.

محمد يوسف

محمد يوسف

متخصص فى مجال الكتابة وتحرير المقالات والترجمة من اللغتين الإنجليزية والفرنسية والعكس لمدة تزيد عن 8 سنوات – الترجمة الكاملة يدويًا دون الإعتماد على أي مواقع ترجمة. – الدقة في الترجمة وعدم وجود أخطاء – التدقيق النحوي واللغوي للنص المترجم – مراعاة أن يتناسب أسلوب اللغة مع الموضوع

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