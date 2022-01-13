إيميه صياح تكشف للمرة الأولى عن وجه توأمها

كتب امير فتحي في الخميس 13 يناير 2022 03:51 مساءً - احتفلت الإعلامية والممثلة اللبنانية ” إيميه صياح ” بعيد ميلادت توأمها ” شربل وماريا ” الثاني في منشور لها عبر حسابها على إنستجرام .

وتضمن المنشور صورة عائلية تضم إيميه صياح وزوجها ” فريد نجار ” وتوأمهما التي كشفت للمرة الأولى عن ملالمح وجههما .

وظهرت إيميه في الصورة وهي تحمل طفلها شربل بينما كان يحمل زوجها ماريا وكتبت في تعليقها عليها : ” 12-01-2020 موعد قلب حياتنا رأساً على عقب .. ثيو وكيلي التوأم الغالي .. جلبتما الكثير من السعادة إلى حياتنا ” .

وتابعت : ” وأنتما تعطيان معنى لأيامنا .. ضحكاتكما ، كلماتكما ، فضولكما “ما هذا؟ ، عناقكما الدافئ .. كل شيء عنكما لا يقدر بثمن .. لابد وأننا فعلنا شيئًا جيدًا حقًا لنستحقكما ” .

وأضافت إيميه صياح : ” أحلى لحظة بحياتي .. هنّي لحظتين.. والفرق بيناتن ثواني .. لحظة اللّي عطيوني فيها ابني بس خلق، ولحظة اللّي عطيوني فيها بنتي ..12-01-2020 // 12:22 pm 12:23 pm صاروا سنتين وما بعرف كيف ركض الوقت.. بس الأكيد انّو أحلى سنتين بحياتنا ” .