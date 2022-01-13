كتب امير فتحي في الخميس 13 يناير 2022 03:51 مساءً - احتفلت الإعلامية والممثلة اللبنانية ” إيميه صياح ” بعيد ميلادت توأمها ” شربل وماريا ” الثاني في منشور لها عبر حسابها على إنستجرام .
وتضمن المنشور صورة عائلية تضم إيميه صياح وزوجها ” فريد نجار ” وتوأمهما التي كشفت للمرة الأولى عن ملالمح وجههما .
وظهرت إيميه في الصورة وهي تحمل طفلها شربل بينما كان يحمل زوجها ماريا وكتبت في تعليقها عليها : ” 12-01-2020 موعد قلب حياتنا رأساً على عقب .. ثيو وكيلي التوأم الغالي .. جلبتما الكثير من السعادة إلى حياتنا ” .
وتابعت : ” وأنتما تعطيان معنى لأيامنا .. ضحكاتكما ، كلماتكما ، فضولكما “ما هذا؟ ، عناقكما الدافئ .. كل شيء عنكما لا يقدر بثمن .. لابد وأننا فعلنا شيئًا جيدًا حقًا لنستحقكما ” .
وأضافت إيميه صياح : ” أحلى لحظة بحياتي .. هنّي لحظتين.. والفرق بيناتن ثواني .. لحظة اللّي عطيوني فيها ابني بس خلق، ولحظة اللّي عطيوني فيها بنتي ..12-01-2020 // 12:22 pm 12:23 pm صاروا سنتين وما بعرف كيف ركض الوقت.. بس الأكيد انّو أحلى سنتين بحياتنا ” .
كانت هذه تفاصيل خبر إيميه صياح تكشف للمرة الأولى عن وجه توأمها لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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