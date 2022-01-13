فنانة سورية شهيرة تكشف عن معاناتها المادية : ” أعيش على المساعدات “

كتب امير فتحي في الخميس 13 يناير 2022 02:57 مساءً - كشفت الفنانة ” صباح السالم ” في لقائها المصور مع برنامج ” يالا تريند ” عن مرورها بأزمة مالية صعبة دفعتها إلى الاعتماد على المساعدات المالية من الآخرين وهو الأمر الذي يسبب لها حالة من ” القهر ” على حد وصفها .

فقالت صباح السالم في تصريحاتها : ” أنا بحس حالي عايشة بطريقة ما بتسعدني ابدا بالعكس بتقهرني كتير .. إني بستنى المساعدات وبستنى جهة تساعدني ” .

وأشارت الفنانة السورية في حديثها عن الأشخاص الذين يقدمون لها يد المساعدة وجاء على رأسهم الفنانة ” أمل عرفة ” وعلقت قائلة : ” أمل عرفة أنا بوجهلها تحية وكتير ممنونة لإلها وبتمنى يجي يوم اردلها جميلها .. وقفت معي وقفة رجال ” .

يذكر أن صباح السالم كان قد ذاع صيتها في منتصف الثمانينات حتى أوائل التسعينات بمشاركتها في أعمال مثل : تجارب عائلية وشجرة النارنج .. كما تعاونت مع الفنان المصري الراحل ” نور الشريف ” في بطولة فيلم الرقص مع الشيطان .

وكانت السالم قد قضت عقوبة طويلة في السجن بتُهمة تعاطي المخدرات عقب صدور حكم بإعدامها والذي تم تخفيفه بعد ذلك بمرسوم رئاسي إلى عقوبة سجن مدتها خمسة عشر عاماً، وتخفيفها في ما بعد إلى ثماني سنوات .

وقيل إنها اصطدمت مع شخصيات نافذة في الشركة التي كانت تعمل بها مما دفع أحد المديرين إلى وضع الهيروين لها في القهوة عبر عملاء له حتى وصلت إلى مرحلة الإدمان .