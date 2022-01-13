شربا نخبًا من الدم.. ميغان فوكس وماشين غان يحتفلان بخطوبتهما

بيروت - سلوى ياسين - متابعة بتجــرد: أعلنت الممثلة الأمريكية ميغان فوكس خطوبتها من صديقها مغني الراب ماشين غان كيلي، بعد علاقة بدأت منذ عام ونصف.

وذكرت صحيفة “ديلي ميل” البريطانية أن ميغان (35 عاما) أعلنت نبأ الخطوبة الأربعاء من خلال مشاركة فيديو لعرض زواج ماشين غان لها على صفحتها في موقع انستغرام. وأشارت ميغان إلى أن الخطوبة تمت الثلاثاء.

وقالت ميغان في منشور أسفل الفيديو إنها قامت هي وماشين (31 عاما) ” بشرب نخب من الدم” للاحتفال بهذه المناسبة.

وهذه تعد ثاني خطوبة لميغان، حيث أنها خطبت وتزوجت الممثل براين اوستن عام 2010.

وبعد زواج دام 10 أعوام، أعلن الاثنان انفصالهما في أيار/مايو .2020 ولدى الاثنان ثلاثة أبناء نوح (9 أعوام) وبودي(7 أعوام) و جيرني (5 أعوام).

ولدى ماشين غان ابنة (12 عاما) من علاقة سابقة.