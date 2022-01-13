شكرا لقرائتكم خبر عن دعوى ضد مورد أسلحة فيلم "Rust" تحمله مسئولية الطلقات الحية بموقع التصوير والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - رفع المسئول عن الأسلحة فى فيلم "Rust" دعوى قضائية ضد مورد السلاح الخاص بالفيلم، ومؤسس الشركة، مدعيا أن الطلقات الوهمية هى المسئولة عن القتل العرضئ للمصورة السينمائية هالينا هتشينز أواخر العام الماضى.=

وبحسب صحيفة نيويورك تايمز، رفعت هانا جوتيريز ريد، صانع الأسلحة فى فيلم "Rust"، دعوى قضائية ضد شركة "بى دى كيو" المحدودة ومؤسسها وعضوها الإدارى سيث كينى فى أحدث تطور قانونى بعد إطلاق رصاصة من مسدس كان يحمله الممثل أليك بالدوين.

تزعم الدعوى القضائية أن الطلقات الوهمية التى تم توفيرها من خلال الشركة تم تحريفها لأنها تحتوى فى الواقع على ذخيرة للتمثيل وذخيرة حية.

ووفقًا للدعوى القضائية قام كينى وشركته بتزويد صناديق الذخيرة بملصقات "45 كولت دوميز"، التى لم توضح حقيقة مادية، حيث احتوت على ذخيرة وهمية وذخيرة حية، والتى تم بيعها بشكل مخادع فى انتهاك لقانون ولاية نيو مكسيكو.

وتقول الدعوى: "تسببت هذه التمثيلات الكاذبة فى تقديم رصاصات حية فى مكان التصوير، ما أدى إلى نتيجة كارثية متوقعة، وتسبب فى أضرار للأشخاص الموجودين في مجموعة الفيلم".

وصرح كيني خلال مقابلة الشهر الماضى أنه لم يكن المورد الوحيد للأسلحة الذى عمل مع الفيلم وقال إنه ليس من الممكن أن تكون الطلقات الحية من الذخيرة جاءت من شركته أو منه هو شخصيا، وأضاف: "عندما نرسل رصاصات وهمية، يتم اختبارها بشكل فردى قبل إرسالها".

ويقول الممثل اليك بالدوين إنه حصل على السلاح الناري وقيل له إنه "بارد" - بمعنى أنه لم يكن به طلقة حية، وفى أول مقابلة له بعد إطلاق النار، قال بالدوين الشهر الماضى إنه لا يشعر بالمسئولية عما حدث.

وقال "أشعر أن هناك مسئول عما حدث، ولا يمكننى أن أقول من هو، لكننى أعلم أنه ليس أنا".