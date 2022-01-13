شكرا لقرائتكم خبر عن ريم مصطفى سكرتيرة آسر ياسين فى مسلسل "suits بالعربى" رمضان المقبل والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تجسد الفنانة ريم مصطفى في النسخة العربية من مسلسل "suits"، شخصية "دونا روبرت بيلسين" وهى سكرتيرة هارفي الذى يجسد دوره (آسر ياسين) والحافظ الأول لأسراره، جلبها هارفي معه عندما كان يعمل مع المدعي العام، وهى الشخصية التي قدمتها الممثلة "سارة رافيرتي في النسخة الأمريكية من العمل

مسلسل suits بالعربى سيناريو وحوار ورشة محمد أمين راضى وإخراج مريم أحمدى ويشارك في بطولته أحمد داود، صبا مبارك، تارا عماد، محمد شاهين، وعدد آخر من الفنانين، وانطلق تصويره منذ أيام للعرض في شهر رمضان 2022.

"Suits" مسلسل أمريكى تم عرض أول موسم له عام 2011 تدور أحداثه حول "مايك روس"، الشاب الذكى الطموح الذى لم يكمل دراسته الجامعية، إلا أن المصادفة تشاء أن ينجح فى كسب ثقة المحامى الشهير "هارفى سبيكتر"، فيقوم الأخير بتعينه مساعدًا له فى الشركة الكبيرة التى يعمل بها، رغم المخاطر الشديدة التى قد يتعرض لها الاثنان لو انكشف أمر مايك واتضح أنه ليس خريج جامعة هارفارد.

ويأتي تعاون ريم مصطفى مع آسر ياسين للمرة الثانية على التوالي، حيث يقدما مسلسل "الثمانية" المكون من 8 حلقات للعرض على إحدى المنصات الإلكترونية ويخوض به المستشار تركى آل الشيخ أولى تجاربه في التأليف الدرامى، ويشارك في بطولته خالد الصاوى، محمد علاء، محمود البزاوي، لارا إسكندر، منذر رياحنة، وظهور خاص للنجمة غادة عادل، مع ظهور عدد من ضيوف الشرف، وإخراج أحمد مدحت.

وخاضت ريم مصطفى تجربة المسرح لأول مرة خلال مسرحية "فى نص الليل" التى عرضت فى موسم الرياض مؤخراً، ويشارك فى بطولتها غادة عادل، حسن الرداد، محمد عبد الرحمن "توتا" والعمل مستوحى من عالم الكاتب الراحل بهجت قمر وتأليف أيمن بهجت قمر وإخراج عمرو عرفة.