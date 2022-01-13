شكرا لقرائتكم خبر عن الفنان عبد الرحمن أبو زهرة يجرى مسحة جديدة غدًا للوقوف على آخر تطورات حالته الصحية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - شهد اليومين الماضيين، تحسن فى حالة الفنان الكبير عبد الرحمن أبو زهرة، بعد إصابته بفيروس كورونا، وتواجده داخل مستشفى العزل بالعجوزة، حيث يستعد أبو زهرة لعمله مسحة pcr جديدة غدا لمعرفة آخر تطورات حالته الصحية ومعرفة امكانية مغادرته المستشفى، لاسيما وأنه حالته تتحسن تدريجيا منذ دخوله المستشفى وتلقى العلاج

وتصدر الفنان الكبير عبد الرحمن أبو زهرة، تريند محرك البحث جوجل بعد منذ إعلان إصابته بفيروس كورونا، ودخوله للمستشفى لتلقى العلاج والرعاية اللازمة، وهو الأمر الذى جعل جمهور ومحبى عبد الرحمن أبو زهرة يحاولون معرفة تفاصيل إصابته منذ البداية.

وكانت البداية بعدما قال أحمد عبد الرحمن أبو زهرة، نجل الفنان الكبير لـ"الخليج 365" إن والده مصاب بكورونا، وأنه قد تلقى اللقاح منذ فترة وحصل على الجرعات الثلاثة وآخر جرعة كانت التنشيطية يوم 27 ديسمبر الماضى، وطمأن نجل الفنان الكبير جمهوره قائلًا: الحمد لله صحته فى تحسن شديد ويسير على العلاج بشكل منتظم.

يذكر أن عبد الرحمن أبو زهرة ظهر كضيف شرف مؤخراً في مسلسل "موضوع عائلى" الذى عرض على إحدى المنصات الرقمية على الانترنت، من بطولة ماجد الكدوانى، رنا رئيس، محمد شاهين، سما إبراهيم، ايناس كامل، محمد رضوان، طه الدسوقى، محمد القس، وضيوف الشرف أمينة خليل، شيرين رضا، حسام داغر وإخراج أحمد الجندى.