أروى تصدر أغنيتها الجديدة "قلبى" بعد أن قدمتها فى إكسبو دبي ..فيديو

القاهرة - سامية سيد - أصدرت الفنانة أروى أغنيتها الجديدة "قلبي" عبر قناتها الرسمية على موقع يوتيوب، وهي الأغنية التي قدمتها أروى لأول مرة بحفلها في إكسبو دبي، منذ أيام، لتكون أول أعمالها الغنائية في العام الجديد 2022، والأغنية من كلمات وألحان تراث يمني، وتوزيع عمرو عبد، مزجت فيها أروى بين اللغتين العربية والإنجليزية بتوزيع عالمي.

من ناحيتها أكدت أروى حماسها الشديد لتقديم الأفضل دائماً من خلال تجارب فنية جديدة، مع مؤكدة أن أغنية "قلبي" تحمل فكرة متطورة، مؤكدة على تفاؤلها بنجاح الأغنية، لما يحمله العمل من طابع طربي وقيمة فنية متمنية أن تنال الأغنية إعجاب الجمهور.

من فين اجيلك ومن فين ارتوي بعدك

من فين طريق المحبة لداخل قلبك

You stole my heart You stole my soul

You take my breath away

You stole my heart You stole my soul

You take my breath away

What can i say What can i do

When you are so far away!

من دمع عيني يكون باب السماء مفتوح

يا رب ارحم وداوي قلبي المجروح

وشاركت أروى مؤخراً في حفل استثنائي على احدى القنوات الفضائية، ليلة راس السنة، تضم الفنان اللبناني وائل جسار والممثلة شيماء سيف احتفاء باستقبال عام 2022.



